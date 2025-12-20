Il calendario regala quest'anno una coincidenza favorevole ai fan di Un posto al sole. La Vigilia cade di mercoledì e Santo Stefano di venerdì, così il pubblico potrà festeggiare insieme ai personaggi della storica soap di Rai 3. Gli episodi in onda dal 22 al 26 dicembre lasceranno spazio a ritmi più distesi, con i residenti di Palazzo Palladini impegnati a celebrare il Natale tra affetti e tensioni familiari.

A casa Giordano Bruni regnerà un clima di contrasti. Da un lato la gioia ritrovata tra Viola ed Eugenio, finalmente tornati uniti dopo mesi turbolenti.

Dall'altro il gelo che avvolge Ida e Diego , la cui relazione attraversa un momento di forte difficoltà. Per Rosa e Damiano si profila un periodo di quiete in famiglia, una pausa meritata dopo le recenti turbolenze. Eduardo e Clara invece non avranno la stessa fortuna e dovranno affrontare nuove difficoltà.

A casa Giordano Bruni un clima contrastante

A casa Giordano Bruni dovrebbero essere presenti oltre a Raffaele e Ornella anche Viola, Eugenio, Ida, Diego ei piccoli Joseph e Antonio. Le anticipazioni non rivelano nulla sul magistrato e sua moglie ma svelano che tra Ida e Diego tirerà una brutta aria. Insomma, serata serena solo a metà.

A casa Saviani Graziani troveremo oltre ai padroni di casa anche Rossella e Nunzio.

Un'immagine promozionale mostra anche Samuel, probabilmente lasciato fuori da Micaela per trascorrere la vigilia con il figlio. Non è chiaro invece se ci sarà Otello, che dovrebbe comunque fare la sua comparsa.

Roberto e Marina attendono notizie da Gagliotti

In casa Ferri regnerà la tensione con Roberto e Marina in attesa di scoprire se Gennaro pagherà per i suoi crimini dopo l'arresto di Okoro. A loro dovrebbe unirsi anche Elena. Non è chiaro se Filippo, Serena e le bambine si uniranno a loro o se trascorreranno le festività separatamente, ma la sensazione è che alla fine si riuniranno.

Dopo la recente crisi Guido e Mariella si godranno un Natale sereno in famiglia insieme al piccolo Lollo. A loro si uniranno anche Sasà e Castrese, finalmente liberi di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole.

Damiano e Rosa finalmente insieme, problemi per Eduardo e Clara

A casa di Rosa, salvo sorprese, dovrebbero essere presenti Damiano, Clara, Eduardo e i bambini. L'arrivo inaspettato di Pino turberà Rosa ma nulla che possa rovinarle la serata.

Domande ben più complesse invece per Eduardo e Clara, anche se probabilmente i problemi, almeno per questa sera, verranno lasciati fuori dalla porta.

Atmosfera romantica e spensierata per altre due coppie di Upas. Guido e Mariella si godranno momenti di ritrovata complicità, mentre Sasà e Castrese consolideranno il loro legame all'insegna della serenità.