Brutte notizie per chi credeva in Eduardo e nel suo percorso di redenzione. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 28 dicembre al 2 gennaio confermano che l'uomo non è realmente cambiato. A quanto pare, Sabbiese non ha nessun desiderio di vivere da onesto cittadino e potrebbe mandare all'aria anche la sua relazione con Clara.

Nei prossimi episodi di Upas, Eduardo deciderà di restare al fianco di Stella, nonostante abbia scoperto che lei è implicata nei furti alle gioiellerie. Una scelta che dimostra quanto lui si senta ancora legato a quel mondo piuttosto che a quello della legalità.

A peggiorare il quadro, mancherà di rispetto anche a Raffaele, che si era prodigato per procurargli un lavoro su invito di Rosa.

Eduardo incapace di cambiare, nuova delusione per chi ha creduto in lui

Nei prossimi episodi di Upas sembrerà che Eduardo si sia pentito. Durante un momento di passione con Stella, una foto delle nozze con Clara cadrà a terra e l'uomo vedrà quel banale incidente come un segno. In lui si risveglieranno i sensi di colpa e Sabbiese deciderà di allontanare la donna per tornare dalla moglie.

Eduardo non sembrerà disposto a confessare il tradimento, ma quantomeno apparirà deciso a considerare il suo gesto come un errore da lasciarsi alle spalle. Respingerà così ogni tentativo di Stella di riavvicinarsi e si sincererà che la donna mantenga il silenzio per non rovinare il suo matrimonio.

Un lavoro a Palazzo Palladini

Pentito e apparentemente pronto a ricominciare, Eduardo tornerà da Clara. Le cose però prenderanno presto una piega inaspettata. Chi aveva riposto fiducia nel suo percorso di redenzione dovrà fare i conti con l'ennesima delusione.

Rosa e Giulia individueranno una possibilità lavorativa per Eduardo presso Palazzo Palladini. Si tratterebbe di occuparsi delle pulizie delle scale due volte a settimana, nulla di prestigioso ma un lavoro onesto e un primo passo concreto verso la riabilitazione. Il problema sorgerà quando Sabbiese scoprirà di dover incontrare Raffaele Giordano per avere il suo benestare.

Un colloquio disastroso con Raffaele

L'idea di dover sostenere un colloquio per un impiego così umile lo manderà su tutte le furie.

L'uomo però farà buon viso a cattivo gioco e, quel giorno si presenterà all'appuntamento con il portiere.

Il colloquio tuttavia si rivelerà un vero e proprio disastro. Eduardo manterrà per tutto il tempo un atteggiamento arrogante e sprezzante con Raffaele. Rosa, delusa e allibita, assisterà alla scena e non potrà fare altro che provare imbarazzo per quel fratello che continua a sabotare ogni chance di riscatto. Quanto a Eduardo sembrerà ormai pronto a tornare a riprendere una cattiva strada al fianco di Stella.