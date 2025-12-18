Chi vincerà l'edizione 2025 del Grande Fratello? Gli scommettitori non hanno dubbi: il trionfo di Anita è quotato a 1.90 su Sisal, e questo dato conferma che la piercer è stata ed è tutt'ora la favorita tra tutti i concorrenti che sono ancora in gioco. Il podio dei bookmakers è completato da Jonas (successo quotato a 3.50) e da Giulia (vittoria quotata a 4.50). Non sarebbero da escludere, però, eventuali exploit di Omer e Grazia durante la puntata in diretta su Canale 5.

La cavalcata di Anita verso il montepremi del Grande Fratello

Tra poche ore sarà eletto il vincitore del Grande Fratello 2025: a giocarsi il titolo e un montepremi dal valore di 110mila euro sono in cinque, due ragazzi e tre ragazze che da mesi vivono nella casa più spiata d'Italia.

Da quando è iniziata quest'edizione del reality c'è sempre stata solo una favorita: Anita.

La vittoria della piercer veneta è quotata a 1.90 su Sisal, e questo dato conferma che gli scommettitori continuano a considerarla la concorrente più vicina alla conquista del primo posto.

I bookmakers piazzano Jonas sul secondo gradino del podio, infatti il suo successo è quotato a 3.50 (sempre su Sisal) e sembra un po' lontano dalla fidanzata.

Medaglia di bronzo virtuale per Giulia, il sui trionfo è quotato a 4.50.

Il podio di chi ha scommesso su Sisal fino ad oggi, 18 dicembre, è il seguente: Anita prima, Jonas secondo e Giulia terza.

Omer e Grazia sfavoriti secondo i bookmakers

Fuori dal podio di chi ha scommesso su Sisal ci sono gli altri due finalisti del Grande Fratello 2025: Omer è quarto (vittoria quotata a 9.00) e Grazia è ultima (trionfo quotato a 12.00).

Ovviamente nel corso della diretta del 18 dicembre potrebbe accadere di tutto: questi pronostici sul vincitore, infatti, potrebbero essere confermati oppure smentiti dai risultati dei televoti che saranno aperti e chiusi durante la serata.

La finale inizierà con il verdetto della nomination che vede contrapposti Omer e Jonas: il più votato continuerà l'avventura, l'altro dovrà rinunciare al montepremi e verrà elimnato.

L'epilogo di un viaggio durato meno di tre mesi

L'edizione 2025 del Grande Fratello è iniziata il 29 settembre: per la prima volta dopo tanti anni, gli autori hanno scelto solo concorrenti non famosi con l'obiettivo di far riavvicinare il pubblico al programma.

Quelli che Simona Ventura ha ribattezzato i "casalinghi" hanno vissuto tra le mura più spiate d'Italia per circa 80 giorni, quindi una ventina di giorni in meno rispetto ai 100 dei quali si parlava prima del debutto.

La rete non ha mai pensato di prolungare la trasmissione di Canale 5, anzi solo la finale è stata spostata da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre per evitare lo scontro diretto con le ultime puntate della serie Sandokan.