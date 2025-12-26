Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano guai in vista per la capocommessa del negozio di moda. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Irene farà rientro a Milano dopo qualche giorno trascorso a Gstaad con Cesare, ma sarà in stampelle e claudicante poiché si è rotta una gamba. Intanto Johnny continuerà a pensare al regalo ricevuto da Irene, mentre Marcello sarà ancora seriamente preoccupato per Adelaide, confidando i suoi timori a Marta. Quest’ultima, quindi, temerà per le condizioni di salute e psicologiche di sua zia, arrivando a rovistare nella sua stanza.

Irene si rompe una gamba a Gstaad

Irene farà un ritorno a Milano che non passerà inosservato. La capocommessa de Il Paradiso delle signore infatti si presenterà al lavoro in stampelle, claudicante e con un gesso alla gamba, entrando in negozio con Cesare, con il quale ha trascorso qualche giorno in Svizzera a sciare. Delia sarà esterrefatta nel ritrovarsi l’amica in quelle condizioni e per Irene sarà quindi improbabile riuscire a lavorare a pieno regime al rientro dalle vacanze a Gstaad. Le anticipazioni intanto non chiariscono, oltre all’incidente, se ci sia stata qualche evoluzione nel rapporto fra la signorina Cipriani e Cesare e se fra i due sia nato un amore o se la convivenza nei giorni delle festività abbia fatto capire a entrambi che non sono fatti per stare insieme.

Johnny continua a pensare al regalo di Irene

Nel frattempo, Johnny avrà un chiodo fisso in mente e sarà sempre intento a ripensare al regalo che ha ricevuto da Irene prima delle vacanze. Le Veneri, infatti, in occasione del Natale hanno deciso, per non spendere troppo per i regali, di assegnare a ciascuna un solo collega a cui fare un dono di una cifra stabilita. Irene è stata selezionata per fare un regalo a Johnny e gli ha donato una cravatta. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore, credendo che la collega avesse rispettato il budget concordato, ha poi scoperto da Gianlorenzo Botteri che l’accessorio ricevuto era di ottima manifattura e quindi costava ben oltre quanto pattuito. Johnny, anche a distanza di giorni, non riuscirà a dimenticare il gesto fatto da Irene nei suoi confronti.

Intanto, anche per Marcello sarà difficile non pensare al passato e alla sua relazione con Adelaide, soprattutto dopo aver saputo del gesto estremo compiuto dalla sua ex. Barbieri incontrerà Marta, alla quale manifesterà tutta la sua preoccupazione per la contessa. La giovane Guarnieri rimarrà colpita dalle parole di Barbieri e inizierà a rovistare nella camera da letto di sua zia, probabilmente per cercare medicine o tranquillanti. Adelaide però si renderà conto che sua nipote è entrata furtivamente nella sua stanza e si infurierà. Spazio anche alle vicende di Mario che, rimasto solo a casa con Caterina, non disdegnerà l’avvicinamento della sua fidanzata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto si è commosso per il disegno di Teo e Anita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Teo e Anita hanno visto Roberto giù di morale e sono rimasti colpiti, al punto da essere stupiti che nel periodo natalizio qualcuno potesse essere triste. I due bambini quindi si sono recati nell’ufficio di Landi per lasciargli un disegno che li raffigurava mentre gli tenevano la mano. Quando Roberto ha visto il disegno si è commosso e ha capito, grazie ai due ragazzini, che era giusto rimanere a Milano per le festività e trascorrere il Natale con le persone che gli vogliono bene. Landi quindi, anziché partire con Elsa e i suoi amici, è andato al Gran Caffè Amato a festeggiare con la famiglia Puglisi e Rinaldi.