Le anticipazioni de La Promessa annunciano una verità a lungo taciuta che verrà finalmente svelata, insieme a nuove accuse rivolte a una delle protagoniste. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a domenica 14 dicembre alle 19:45 su Rete 4, Cruz scoprirà che Jana è la figlia di Dolores: la rivelazione arriverà direttamente da sua nuora, che la accuserà apertamente, convinta che sia stata proprio lei a causare la morte di Tomas. Intanto, Curro si troverà faccia a faccia con Lorenzo De La Mata e si opporrà al matrimonio combinato, mentre Ricardo e Ana si baceranno.

Jana confessa a Cruz di essere la figlia di Dolores

Jana rivelerà a Cruz la sua vera identità: è la figlia della sua ex domestica Dolores. È bene ricordare che la marchesa ricorda perfettamente la madre di sua nuora, poiché anni prima era stata l’amante di suo marito Alonso. In seguito, Jana accuserà Cruz di aver ucciso Dolores e di aver tolto la vita a Tomas Cruz, dal canto suo, si difenderà dalle accuse scaricando ogni responsabilità su Leocadia. Nel frattempo, Maria e Samuel porteranno il vaso al conte de Monteverde, ma quest’ultimo non crederà al loro racconto e li scambierà per ladri, mettendosi in contatto con la Guardia Civil.

Curro si oppone al matrimonio combinato

Curro affronterà Lorenzo De La Mata, opponendosi al matrimonio combinato organizzato dal capitano con una delle figlie dei duchi.

Intanto, Ricardo e Ana si scambieranno un bacio, ma subito dopo l’uomo confesserà alla consorte di aver commesso un terribile errore e di voler mantenere con lei soltanto un rapporto di amicizia. Ana, invece, racconterà a Santos che c’è stato un ritorno di fiamma con Ricardo, alimentando così false illusioni nel figlio. Un colpo di scena cambierà radicalmente gli equilibri tra gli abitanti de La Promessa: Curro rivelerà ad Alonso di essere suo figlio, nato dalla relazione del marchese con Dolores. Nel frattempo, Jana continuerà le indagini per fare luce sull’assassinio di sua madre, ma sia Cruz che Leocadia cercheranno di impedirglielo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha indagato sulla morte di Tomas

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana ha trovato tracce di sangue su un tappeto all’interno della camera segreta. Trattandosi di macchie recenti e non attribuibili quindi a sua madre Dolores, Jana ha ipotizzato che potessero essere legate all’omicidio di Tomas. Jana ha così sospettato che fosse stata Cruz a sbarazzarsi del figlio di Alonso. Nel frattempo, Angela ha origliato una telefonata della marchesa e ha scoperto che, in accordo con Lorenzo, sta organizzando un matrimonio combinato per Curro con la figlia di un esponente dell’alta nobiltà.