Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la disperazione di uno dei protagonisti della soap partenopea. Nelle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti sarà terribilmente preoccupato dopo la confessione di Okoro riguardo al delitto di Assane. Per l’imprenditore la situazione peggiorerà rapidamente e si avvicinerà la resa dei conti con la legge. Tuttavia, Gennaro sceglierà una scorciatoia rischiosa. Intanto, a Palazzo Palladini regnerà il subbuglio dopo il cambio di rotta di Raffaele, che deciderà di non andare più in pensione.

Gennaro Gagliotti ha paura di essere arrestato

Gennaro entrerà nel panico dopo che Okoro confesserà la sua responsabilità nell’assassinio di Assane. In un primo momento, il capo dei braccianti dell’azienda agricola della famiglia Gagliotti aveva mantenuto il silenzio sul crimine per proteggere il suo datore di lavoro. Tuttavia, dopo le numerose visioni avute della medium Agata Rolando, Okoro deciderà di dire la verità agli inquirenti. Per Gennaro la situazione precipiterà, perché il bracciante coinvolgerà anche lui nella confessione. Gagliotti sentirà quindi avvicinarsi la resa dei conti con la legge e, disperato e temendo l’arresto, sceglierà una scorciatoia rischiosa. Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano ancora quale decisione prenderà l’imprenditore, né se si tratterà di una fuga o di un gesto estremo.

Raffaele non va più in pensione

Nel frattempo, durante la settimana verranno affrontate le vicende di Raffaele, che sembrerà ormai convinto della sua nuova vita da pensionato. Tuttavia, Giordano ignorerà la sorpresa che i suoi amici hanno in serbo per lui. Dopo questo momento di vicinanza con i condomini dello stabile in cui ha lavorato per anni come portiere, Raffaele inizierà a provare malinconia all’idea di lasciare il suo impiego. Inaspettatamente, farà dietrofront e deciderà di non dimettersi, scegliendo di continuare a lavorare come portiere a Palazzo Palladini. Questa decisione provocherà una frattura nel suo rapporto con la moglie Ornella e genererà anche diversi malintesi tra gli altri condomini.

La scelta di rimanere al suo posto scatenerà effetti a catena, lasciando quasi tutti scontenti. Le anticipazioni della soap partenopea non rivelano ancora chi reagirà peggio alla marcia indietro di Raffaele, ma è ipotizzabile che in primis si tratti di Ornella, che contava di trascorrere molto tempo all’estero con il marito; inoltre potrebbe esserci anche il malumore di Rosa, che perde così l’opportunità di ottenere un impiego stabile nel condominio di Posillipo. Tra le persone invece certamente felici della decisione di Raffaele ci sarà Renato, che a suo tempo aveva preso molto male l’idea del pensionamento del cognato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Okoro è stato tormentato da Agata

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Okoro ha avuto diverse visioni in carcere e, durante questi momenti, gli è apparsa Agata Rolando.

Intanto, Raffaele ha scoperto che Diego e Ida sono in crisi e, dopo un confronto con suo figlio, ha appreso che la ragazza non si sente ben accolta dai condomini dello stabile in cui vivono. Secondo Ida, infatti, alcuni vicini avrebbero atteggiamenti razzisti nei suoi confronti. Spazio anche alle vicende di Rosa che, dopo aver ricevuto un regalo di Natale da Pino, ha iniziato a pentirsi della decisione di tornare insieme a Damiano.