Il 1° dicembre negli studi di Uomini e donne si è parlato a lungo di Federico Mastrostefano e delle sue frequentazioni. Quando il cavaliere ha cominciato a fare l'elenco delle dame con le quali è uscito a cena dall'inizio della stagione, Maria De Filippi è intervenuta per dirgli che non era necessario fare una cose del genere per dimostrare di aver baciato solo due persone in pochi mesi. Il rimprovero della conduttrice ha colpito tutti, anche perché è stato il primo nei confronti di quello che in rete è considerato un suo "pupillo".

Botta e risposta in studio

In queste ore i fan di Uomini e donne hanno assistito ad un acceso confronto tra Agnese e Roberto, e poi ai tentativi di Federico di giustificare il suo comportamento con le dame del parterre.

A chi lo ha accusato di non voler costruire nulla di serio, il cavaliere ha risposto elencando tutte le persone che ha frequentato in questi mesi e ha precisato di averne baciate solamente due.

Mentre Mastrostefano leggeva dal foglio che si era preparato da casa, Maria De Filippi è intervenuta per rimproverarlo.

"Io non voglio passare per il farfallone, quindi ho fatto la lista delle mie uscite", ha detto il protagonista del trono Over prima che la padrona di casa lo interrompesse.

"Non è necessario fare questo curriculum", ha ribattuto la presentatrice che evidentemente non ha gradito la mossa dell'uomo che in passato ha difeso tante volte.

#Federico: "Non voglio passare per il farfallone e ho fatto la lista delle mie uscite..."#Maria: "Ma guarda che non è necessario questo curriculum!"#uominiedonne pic.twitter.com/pCczIHnK05 — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) December 1, 2025

Una nuova corteggiatrice per Federico

La conduttrice di Uomini e donne ha provato ha ridimensionare Federico ricordandogli che se non ha baciato tutte le dame con le quali è uscito forse è perché sono state loro a rifiutarlo, e anche in questo caso lui non sapeva come rispondere.

La puntata del 1° dicembre è proseguita con l'ingresso in studio di una ragazza che si è proposta come corteggiatrice di Mastrostefano.

Emanuela ha conquistato tutti con il suo sorriso, infatti gli opinionisti hanno speso belle parole per lei sin dall'inizio e hanno invitato Federico a non lasciarsela scappare.

Agnese e Roberto vicini a lasciare il programma

La frequentazione tra Agnese e Roberto, invece, ha subito un piccolo intoppo per due motivi: lui non l'avrebbe difesa abbastanza nell'ultimo confronto con Federico, e un incontro con l'ex dama Francesca che lui avrebbe omesso sia alla compagna che alla redazione di Uomini e donne.

Questo stop, però, durerà poco: in una delle puntate che saranno trasmesse in settimana, infatti, i due annunceranno la loro decisione di lasciare il programma in coppia.

Mastrostefano, invece, cercherà di voltare pagina uscendo a cena con diverse signore del parterre che hanno attirato la sua attenzione.