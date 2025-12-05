Da giorni sul web si parla insistentemente di quello che è successo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo l'addio a Uomini e donne. Nell'ultima puntata di Casa Lollo, Lorenzo Pugnaloni ha svelato il contenuto delle chiacchierate che avrebbe fatto con entrambi gli ex protagonisti del trono Over. Si dice che la storia tra la dama e il cavaliere sarebbe finita dopo una brutta lite a Napoli, e che ora lei lo avrebbe bloccato su tutti i social rifiutando un confronto chiarificatore.

Le ultime novità sulla coppia del trono Over

Non è durata neanche un mese la storia d'amore tra Cinzia e Rocco, e ad annunciarlo è stato Lorenzo Pugnaloni sul web.

Dopo aver parlato sia con la dama che con il cavaliere di Uomini e donne, l'esperto di gossip ha raccontato che entrambi gli avrebbero confermato che la relazione sarebbe giunta al termine dopo una lite molto accesa.

Paolini avrebbe raggiunto il compagno a Napoli e in quell'occasione avrebbero discusso per il mezzo che lei avrebbe dovuto usare per spostarsi in città.

Da questo scontro la situazione sarebbe precipitata e la protagonista del trono Over avrebbe bloccato il fidanzato sui social e su Whatsapp, lasciando intendere che non avrebbe nessuna intenzione di fare pace.

Nessuna dichiarazione ufficiale

Le informazioni che sono trapelate sui motivi della rottura, però, non sono state diffuse dai diretti interessati.

Ad oggi, 5 dicembre, Cinzia e Rocco non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sul loro rapporto e su quello che è successo quando lei lo ha raggiunto a Napoli insieme al figlio.

Quello che si è saputo sulla coppia di Uomini e donne, dunque, è stato raccontato da Pugnaloni perché né la dama né il cavaliere hanno voluto fare un'intervista.

L'esperto di gossip, inoltre, ha specificato che al telefono Paolini gli avrebbe confermato la fine della storia e poi si sarebbe trincerata dietro ad un "no comment" su tutto il resto.

Non si esclude un ritorno a Uomini e donne

Cinzia e Rocco hanno lasciato Uomini e donne meno di un mese fa ma, visti gli ultimi sviluppi, non sarebbe da escludere un loro ritorno in studio.

Come è accaduto in passato ad altri protagonisti che si sono detti addio, anche la dama e il cavaliere potrebbero essere invitati dalla redazione per parlare dei motivi della rottura.

Barbara e Ruggiero, Gloria e Guido, Rosanna e Giuseppe sono solo alcuni dei componenti del parterre che hanno accettato di rimettersi in gioco dopo la fine delle loro relazioni.

Le prossime registrazioni sono previste lunedì 8 e martedì 9 dicembre, e le anticipazioni che trapeleranno in quei giorni potrebbero fare chiarezza sul futuro di Cinzia e Rocco nel programma.