Sono accadute molte cose nel corso dell’unica registrazione di Uomini e donne in programma questa settimana. Le anticipazioni pubblicate da Fanpage e Lorenzo Pugnaloni svelano che il 9 dicembre Cinzia Paolini è tornata in studio per annunciare la rottura con Rocco Bruno. Lei ha ripreso posto nel parterre perché un cavaliere vorrebbe frequentarla, mentre lui ha lasciato il programma perché nessuna dama si è proposta per lui.

Il ritorno di Cinzia e l'uscita di scena di Rocco

I fan di Uomini e donne se lo aspettavano da alcune settimane e oggi, 9 dicembre, Cinzia è riapparsa agli studi Elios per ufficializzare la fine della sua storia con Rocco.

I due si sono confrontati nel corso della registrazione e, non riuscendo a trovare un punto d'incontro, si sono detti addio definitivamente.

La dama si è riaccomodata nel parterre perché il signor Paolo ha manifestato un interesse nei suoi confronti, invece Rocco è uscito di scena (nessuna delle dame del cast era incuriosita da lui).

Spazio anche al racconto della conoscenza tra Sabrina e Carlo: in settimana i due hanno dormito insieme, ma lei non se la sente ancora di lasciare il programma in coppia. Tina è intervenuta per criticare duramente la dama, che subito dopo è uscita dallo studio piangendo.

Quando è rientrata, la dama si è lamentata del fatto che il suo corteggiatore non l'avrebbe difesa abbastanza nel litigio con l'opinionista.

Gemma insiste con Mario a Uomini e donne

Nella registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre si è parlato molto anche di Gemma e delle accuse che ha mosso a Mario in studio.

La dama ha sostenuto che il cavaliere avrebbe baciato Maria solo per prendere le distanze da lei (come un gesto strategico per non farla illudere per l'ennesima volta), ma lui ha negato con forza.

Gemma ha insistito parecchio sulla sua teoria, ma Mario non si è lasciato toccare dalle critiche e ha detto che intende continuare la frequentazione con Maria.

Alla fine della puntata, inoltre, Gemma ha rifiutato di nuovo Roberto nonostante la poesia che lui le ha letto per provare a riconquistarla.

Le esterne di Ciro e l'annuncio di Flavio

Per quanto riguarda il Trono Classico, nel corso delle riprese del 9 dicembre si è parlato solo di Ciro e Flavio.

Quest'ultimo ha anticipato che la prossima volta farà la sua scelta tra Martina e Nicole, ma prima ha bisogno di chiarirsi tutti i dubbi passando una giornata intera con entrambe le corteggiatrici.

In settimana Ciro ha fatto due esterne, con Elisa e Alessia, e sono andate bene: la giovane tiktoker ne ha approfittato per smentire le voci che la volevano legata a Raul Dumitras in passato.