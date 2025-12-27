Chi sceglierà Sara Gaudenzi? I fan di Uomini e donne stanno cominciando a chiederselo in questi giorni di festa, ma solo quando ricominceranno le registrazioni si potrà capire qualcosa in più sulla parte finale del percorso della ragazza. Di recente, però, Lollo magazine ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale la tronista avrebbe escluso Marco Veneselli dalla lista dei corteggiatori da portare in esterna durante le vacanze di Natale, e questo farebbe pensare ad una sua netta preferenza per Jakub Bakkour.

Gli ultimi rumor sul percorso di Sara

Da alcuni giorni sul web si parla dei corteggiatori con i quali Sara avrebbe deciso di festeggiare il suo compleanno: stando a segnalazioni ancora da verificare, la tronista di Uomini e donne avrebbe portato in esterna Jakub e Raien e con loro avrebbe spento le candeline.

Marco, che sin dall'inizio della stagione è il pretendente preferito dal pubblico, sarebbe rimasto a casa e quindi non avrebbe avuto la possibilità di condividere un momento così importante con la persona che sta cercando di conquistare davanti alle telecamere di Canale 5.

Quando trapeleranno le anticipazioni della prima registrazione del 2026, si saprà con certezza cos'è accaduto durante la pausa natalizia e come hanno reagito gli spasimanti che non sono stati portati fuori da Gaudenzi per oltre tre settimane.

L'interesse per Jakub

Nel corso della registrazione di Uomini e donne che c'è stata a metà dicembre (l'ultima prima dell'inizio delle vacanze di Natale per tutto il cast), Sara ha avuto un'accesissima discussione con Jakub e si è sentita dire che lui risponderebbe di "no" se lo scegliesse.

Il corteggiatore, inoltre, ha lasciato lo studio furioso dopo aver litigato con la tronista e questo sembrava potesse compromettere la loro frequentazione.

Qualora la segnalazione sull'esterna di compleanno si rivelasse fondata, vorrebbe dire che Sara e Jakub hanno fatto pace e lui ha deciso di rimanere a corteggiarla nonostante ci siano molte cose del suo carattere che non apprezza.

Il pubblico di Uomini e donne ha un preferito

Ad oggi, 27 dicembre, Sara sembra ancora lontana dal concludere il suo percorso, ma le cose potrebbero cambiare dopo la pausa natalizia.

I fan di Uomini e donne hanno la sensazione che la tronista avrebbe una netta preferenza per Jakub, e questo collocherebbe il giovane in pole position in vista di una possibile scelta.

Marco, che da mesi è il corteggiatore preferito del pubblico, sembra sempre più distante dalla protagonista del trono Classico e da un eventuale lieto fine.

Gaudenzi, inoltre, sta conoscendo anche Raien e Simone, ma nelle prossime registrazioni potrebbe cominciare a fare una scrematura per concentrarsi solo su due o tre persone.