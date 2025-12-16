I fan di Uomini e donne sono rimasti un po' delusi dalle anticipazioni della puntata che è stata registrata il 16 dicembre. Come ha confermato Lorenzo Pugnaloni sui social, Sara Gaudenzi e Marco Veneselli non hanno avuto nessun contatto nel corso delle riprese odierne: i due non si sono parlati, non hanno ballato e lei non lo ha portato in esterna durante la settimana. La tronista si è concentrata solo su Jakub Bakkour e sulle incomprensioni che stanno spingendo il corteggiatore a prendere in considerazione l'ipotesi di dirle "no" il giorno della scelta.

Conoscenza in stallo tra Sara e Marco

Da mesi la maggior parte dei fan di Uomini e donne spera in un lieto fine tra Sara e Marco: il corteggiatore romano, infatti, è il preferito del pubblico e di alcuni componenti del cast del dating-show (a partire dalla conduttrice Maria De Filippi).

Da un paio di settimane, però, tra il giovane e la tronista è calato il gelo e la conferma di ciò arriva dalle anticipazioni delle puntate che sono state registrate e che devono ancora andare in onda su Canale 5.

Oggi, 16 dicembre, ci sono state nuove riprese e la protagonista del trono Classico non ha degnato di uno sguardo il giovane che all'inizio sembrava averla incuriosita molto.

Sara ha dedicato tutto il suo tempo a Jakub, che dopo l'ultima esterna ha detto che potrebbe dire "no" se venisse scelto: i due hanno discusso a lungo e alla fine il ragazzo ha lasciato lo studio sconsolato.

I dettagli sulle ultime riprese di Uomini e donne

Su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che il 16 dicembre Marco era in studio ma non è mai intervenuto quando Sara era al centro insieme a Jakub.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne, dunque, informano i fan del fatto che il corteggiatore di Roma e la tronista non si sono parlati, non hanno mai ballato (lui non l'ha invitata) e nei giorni scorsi non hanno fatto l'esterna.

L'interesse di Sara nei confronti di Marco sembra essere scemato in questo periodo, ma anche lui non starebbe facendo molto per provare a conquistare la giovane che sta frequentando davanti alle telecamere da un paio di mesi.

Cristiana spiazzata e Ciro nell'ombra

Nella registrazione di Uomini e donne del 16 dicembre si è parlato anche dell'altra tronista del cast, Cristiana.

Maria De Filippi ha mandato in onda l'esterna che la giovane ha fatto con Ernesto in camerino, quella nel corso della quale lui si è sbilanciato parlando d'amore.

La 22enne siciliana, però, ha portato fuori anche Federico e tra loro ci sono stati diversi baci.

Ciro, invece, era presente ma non è mai stato interpellato né per commentare le esterne degli altri né per farlo interagire con le sue corteggiatrici.