Valentina Corradi, classe 2001, originaria di Rapallo, è stata una ballerina e nella danza sportiva specializzata nel latino-americano vanta un percorso agonistico di livello internazionale: due volte campionessa italiana Under 21 e finalista ai Mondiali insieme al suo partner. La sua disciplina, la dedizione e la capacità di esprimersi sul palco l’hanno portata nel 2022 al debutto come co-conduttrice di Paperissima Sprint su Canale 5. Valentina rappresenta oggi uno dei volti emergenti del piccolo schermo, capace di coniugare eleganza, presenza scenica e una formazione sportiva che le ha forgiato carattere e professionalità.

Della sua carriera ha parlato a Blasting News.

Valentina Corradi: 'Lavorare con il Gabibbo è stato un sogno'

La sua carriera è iniziata nella danza sportiva, con risultati importanti a livello nazionale e internazionale. Che cosa le ha dato la danza in termini di disciplina e mentalità, e cosa porta di quel mondo nella sua esperienza televisiva?

'La danza mi ha dato tanta disciplina! Durante gli anni del liceo mi allenavo tutti i giorni in Toscana, quindi i miei genitori mi portavano in macchina da Rapallo a marina di Massa. Dovevo per forza studiare in macchina durante il viaggio e dopo cena fino a tarda notte. I weekend li passavo sempre all’estero o in giro per l’Italia per gare internazionali e stage di ballo.

Ho dovuto rinunciare ai compleanni e alla uscite con gli amici di sabato sera perché avevo sempre impegni sportivi ma non è stato un peso per me perché stavo inseguendo il mio sogno. Poi è arrivata Paperissima Sprint e ho certamente portato la disciplina anche in tv, rispettando sempre gli orari delle prove e delle convocazioni e cercando di dare sempre il massimo'.

Il passaggio da atleta a volto di Paperissima Sprint è stato un cambiamento significativo. Come ha vissuto questo debutto e quali sono stati gli aspetti più impegnativi da affrontare entrando in un programma storico di Canale 5?

'Certamente è stato un bel cambiamento. Quando ho ricevuto la chiamata dalla produzione e mi è stato comunicato che ero stata presa definitivamente per Paperissima, non ci credevo!

Sono entrata in una grande famiglia, tutti mi hanno fatta sentire fin da subito a mio agio. Mi sono catapultata in mondo nuovo, oltre al ballo, ci siamo cimentati anche in gag recitate. Ho avuto quindi un primo approccio al mondo della recitazione, e ho poi deciso infatti di iniziare un corso di cinema'.

Nel team del programma lavora accanto a figure molto riconosciute, come Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Quanto è stato importante per lei confrontarsi con professionisti così esperti?

'Lavorare con il Gabibbo è stato un sogno. È un personaggio a cui sono affezionata fin da bambina. Brumotti è fantastico! Con lui il set diventa un passatempo di risate. Oltre ad essere professionale e umile, ci faceva divertire con i suoi continui scherzi.

Ho imparato moltissimo stando sul set con loro'.

'Oltre al corso di cinema sto frequentando un corso di conduzione radiofonica'

Oggi molti talenti crescono parallelamente tra televisione, social e media digitali. Che rapporto ha con i social e quanto ritiene che siano utili per costruire una propria identità pubblica?

'Utilizzo molto i social per pubblicare i miei balli e quello che faccio durante le mie giornate. Tenendo sempre aggiornato il mio pubblico sui miei nuovi progetti. Su TikTok sono cresciuta molto durante il lockdown. Facevo video di ballo con mia sorella per svagarci un po’ dato che io avevo la maturità e lei la laurea. Era il nostro momento di svago giornaliero'.

Guardando al futuro, vede la sua strada più orientata verso la televisione, la danza o una combinazione di entrambe?

Ci sono progetti o obiettivi che le piacerebbe realizzare nei prossimi anni?

'Al momento sto cercando di studiare, per esplorare nuovi mondi. Oltre al corso di cinema sto frequentando un corso di conduzione radiofonica. Mi piacerebbe rimanere nel mondo dello spettacolo. Un mio progetto futuro è quello di condurre un programma tutto mio magari proprio basato sul ballo'.