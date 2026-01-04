Sono durate circa due settimane le vacanze degli allievi di Amici: lo scorso 3 gennaio, infatti, i titolari della scuola sono tornati al lavoro e lo hanno comunicato ai fan con foto e video che hanno postato su Instagram. Dopo aver trascorso il Natale e il Capodanno in famiglia, i cantanti e i ballerini della classe sono rientrati nella casetta e hanno cominciato a preparare le esibizioni che eseguiranno sul palco nel corso della registrazione di giovedì prossimo.

I titolari di Amici sono rientrati nella casetta

L'ultima puntata di Amici che è andata in onda risale al 21 dicembre, ma tra pochi giorni i fan potranno vedere cos'è successo nella scuola sia prima che dopo le vacanze di Natale.

I titolari, infatti, sono tornati a casa per le feste e hanno trascorso circa due settimane con parenti e amici; il 3 gennaio, però, tutti gli allievi sono rientrati nell'abitazione che li ospita per tutta la durata del loro percorso nel talent.

I cantanti e i ballerini hanno avuto la possibilità di pubblicare foto e video dalla casetta, un modo come un altro per comunicare al pubblico che sono di nuovo al lavoro e che per loro le feste sono ufficialmente terminate.

Quando ricomincia il daytime su Canale 5

La scuola di Amici ha chiuso per le feste attorno al 21 dicembre e riaprirà ufficialmente mercoledì 7 gennaio quando andrà in onda il primo daytime del 2026.

I fan già sanno cosa vedranno dopo l'Epifania perché un paio di settimane fa è stata registrata una puntata con protagonisti Flavia e Opi.

I due allievi hanno contestato le assegnazioni di Anna Pettinelli e, dopo un acceso confronto, hanno chiesto ed ottenuto maggiore attenzione nella scelta dei brani che dovranno eseguire davanti ai giudici esterni.

Questo speciale sarà trasmesso al pomeriggio, molto probabilmente prima dello speciale in onda domenica 11 gennaio.

Quattro talenti a rischio e la decisione su Flavia

Giovedì 8 gennaio, invece, ci sarà la prima registrazione di Amici del 2026 e i fan sono curiosi di scoprire cosa accadrà ai cinque titolari che sono a rischio da prima dell'inizio della pausa natalizia.

Riccardo, Opi, Anna e Giorgia dovranno affrontare e vincere una sfida per riconfermarsi nella classe (non è detto che verranno fatte tutte durante le riprese, alcune potrebbero svolgersi nel daytime), invece Flavia dovrà sostenere un esame con l'obiettivo di convincere Anna Pettinelli a restituirle la maglia che le ha tolto qualche settimana fa.

Gli altri allievi, invece, parteciperanno alle consuete gare di canto e di ballo: i migliori riceveranno i complimenti dei giudici e dei professori, i peggiori dovranno indossare la maglia rossa della sfida.