Cambio programmazione sulle reti Mediaset nella settimana che va dal 12 al 17 gennaio 2026. La fascia del prime time subirà delle sostanziali variazioni dovute alla scelta del Biscione di puntare sul ritorno di Zelig nel prime time del lunedì.

A farne le spese sarà l'appuntamento con Io sono Farah, la soap opera turca che la scorsa settimana era stata trasmessa di lunedì sera, registrando però ascolti decisamente sotto le aspettative.

Al sabato sera, invece, confermatissimo l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunato people show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Mediaset cambia la programmazione dal 12 al 17 gennaio: torna Zelig

La prima serata di Canale 5 subirà delle nuove modifiche a partire da lunedì 12 gennaio, giorno in cui debutterà la nuova edizione di Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

La trasmissione prenderà il posto di Io sono Farah, la serie turca che questa settimana è andata in onda nel primo giorno della settimana, registrando però dei dati d'ascolto decisamente sotto le aspettative.

Dopo i buoni risultati registrati nel corso delle settimane in cui poteva contare sull'anti-traino de La notte nel cuore, toccando punte di 2,3 milioni di spettatori e quasi il 16% di share, gli ascolti sono tornati a calare sulla drastica soglia di 1,8 milioni con appena il 12%.

Dati decisamente molto bassi per la prima serata di Canale 5, tanto che la soap si sposterà ancora nella fascia serale.

Io sono Farah si sposta ancora nella programmazione di Canale 5

Il cambio programmazione prevede che i nuovi episodi di Io sono Farah, dalla prossima settimana, si sposteranno al martedì sera, come sempre nello slot orario che va dalle 21:55 alle 24:30 circa.

Al mercoledì sera, invece, andrà in onda la seconda puntata della fiction A testa alta - Il coraggio di una donna con protagonista Sabrina Ferilli.

Giovedì sera spazio ai nuovi episodi di Forbidden Fruit mentre venerdì sera andrà in onda una nuova puntata de La ruota dei campioni condotto da Gerry Scotti.

Il sabato sera, invece, resterà saldo nelle mani di Maria De Filippi con la nuova edizione di C'è posta per te, il fortunato people show dei sentimenti, campione di ascolti.

Maria De Filippi si prepara alla sfida Auditel con Antonella Clerici

Lo scorso anno C'è posta per te ha registrato una media di oltre 4,6 milioni di spettatori complessivi, pari a uno share del 30% con punte che hanno toccato anche il 36% durante la messa in onda.

Quest'anno, però, la trasmissione di Maria De Filippi dovrà vedersela contro The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, previsto dal 10 gennaio in poi.