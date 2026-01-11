Un nuovo cambio programmazione per La forza di una donna non è escluso nel corso delle prossime settimane all'interno del palinsesto di Canale 5.

L'appuntamento con la soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp continua a registrare ascolti importanti in prime time, confermandosi come uno dei prodotti più seguiti e amati dal pubblico.

E, per tale motivo, si starebbe pensando di puntare sulla messa in onda dei nuovi episodi anche nella fascia serale.

Le novità della programmazione Mediaset: cosa succede a La forza di una donna

Il palinsesto di Canale 5 continua a essere sottoposto a continui cambi di programmazione e al centro dell'attenzione finisce anche La forza di una donna, tra le serie più seguite e amate dal pubblico nel corso delle ultime stagioni.

Attualmente Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda della soap nel daytime feriale dalle 16:05 alle 16:25 e poi al sabato pomeriggio con gli episodi speciali di quasi un'ora.

Nel frattempo, in prime time, hanno scelto di puntare sulla messa in onda di Io sono Farah e Forbidden Fruit, trasmesse rispettivamente di martedì e giovedì sera.

Ascolti bassi per le soap turche in prime time su Canale 5

Peccato che gli ascolti di queste due serie, nella fascia serale, non stiano dando grosse soddisfazioni: la media Auditel si aggira su 1,8 milioni di spettatori a testa, pari a uno share che non riesce a superare la soglia del 12%.

Numeri decisamente bassi che, in entrambi i casi, hanno permesso ai prodotti di Rai 1 di stravincere la sfida ascolti del prime time, come nel caso di Don Matteo 15 che ha superato la soglia di 4,2 milioni di spettatori arrivando a toccare il 25% di share.

Visti gli ascolti preoccupanti delle due soap turche in prime time, sembrerebbe che si stia pensando a un possibile approdo de La forza di una donna in prime time.

La soap La forza di una donna verso la prima serata

Al momento, infatti, i vertici del Biscione non escludono la possibilità di puntare sulla serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp anche nella prestigiosa fascia serale, forti degli oltre 2,5 milioni di spettatori che la soap ha registrato nel corso delle ultime settimane.

La forza di una donna potrebbe sbarcare di sera verso febbraio e ritrovarsi anche a dover sfidare le varie puntate del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti.