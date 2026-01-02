Cambio programmazione per Forbidden Fruit, la popolare soap opera turca del daytime pomeridiano di Canale 5 che sta registrando ascolti in costante crescita.

Visto il buon successo di questi ultimi mesi di programmazione, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla soap opera anche in prime time.

Dal prossimo 8 gennaio, infatti, le nuove puntate saranno trasmesse anche nella fascia serale, con degli appuntamenti extra-large di oltre due ore.

Cambio programmazione per Forbidden Fruit su Canale 5 dall'8 gennaio 2026

Per la nuova stagione invernale di Canale 5 sono in arrivo una serie di modifiche alla programmazione serale che riguarderanno anche l'appuntamento con Forbidden Fruit.

La serie turca che in questi mesi ha appassionato un numero crescente di spettatori, è confermata nella fascia del daytime pomeridiano e in più da gennaio approderà anche in quella serale.

I vertici del Biscione hanno deciso di puntare su questo prodotto per tenere accesa la serata del giovedì, a partire dal prossimo 8 gennaio 2026.

Le nuove puntate di Forbidden Fruit previste anche in prima serata su Canale 5

Ogni giovedì, quindi, oltre all'episodio che andrà in onda dalle 14:15 alle 14:45, gli spettatori potranno assistere anche alla messa in onda di una puntata extra-large, in programma dalle 21:55 alle 00:15 circa, subito dopo La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, di cui potrà godere dell'ottimo traino lasciato in eredità.

A tali appuntamenti si aggiungerà anche quello del sabato pomeriggio, confermatissimo nel palinsesto invernale dalle 14:30 alle 15:30, prima di dare spazio alla soap opera La forza di una donna in prima visione assoluta.

Questa non sarà l'unica soap turca che troverà spazio nella fascia serale di Canale 5 a gennaio: confermati anche gli appuntamenti con Io sono Farah e in più, verso febbraio, dovrebbe debuttare anche una nuova serie destinata al prime time.

La sfida Auditel tra Forbidden Fruit e Don Matteo

La sfida Auditel del giovedì sera, per Forbidden Fruit, non sarà affatto semplice dato che la soap opera turca dovrà vedersela contro la nuova stagione di Don Matteo.

La storica fiction di Rai 1, che quest'anno festeggia i 25 anni di messa in onda, vedrà come protagonista Raoul Bova nei panni dell'amatissimo Don Massimo, alle prese con nuovi casi di cui occuparsi.

Mediaset, quindi, proverà a puntare sulla messa in onda della soap opera per assicurarsi quel bacino di oltre 2,2 milioni di spettatori che quotidianamente seguono Forbidden Fruit in daytime, così da poter arginare il successo della fiction Rai che viaggia su una media di oltre 4,6 milioni di spettatori.