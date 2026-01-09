Ritorna C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che da 25 anni racconta le storie della gente comune. L'appuntamento è per sabato 10 gennaio, in prima serata su Canale 5. La prima puntata della ventiseiesima edizione vedrà la partecipazione di Can Yaman, reduce dal successo di Sandokan su Rai1, e Raoul Bova.

Il programma è noto per la capacità narrativa della conduttrice, mediatrice sensibile tra mittente e destinatario, e ha raccontato centinaia di storie di vita, con momenti di commozione, sorrisi e leggerezza: amori ritrovati, famiglie che si ricompongono, relazioni che cercano una seconda possibilità, rapporti difficili e sorprese.

Nel corso degli anni, C’è Posta per Te ha ospitato personaggi come Sophia Loren, Alberto Sordi, Julia Roberts, Diego Armando Maradona, Tom Hanks, John Travolta, Alex Del Piero, Francesco Totti, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Andy Garcia, Richard Gere, Sean Penn, Jude Law, Charlize Theron, Bradley Cooper, Richard Madden, Chris Hemsworth, Patrick Dempsey, Kevin Costner, Matthew McConaughey, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Antonio Banderas, Kakà, Ronaldo, Andriy Shevchenko, Roberto Baggio, David Beckham e molti altri.

Il format originale, nato nel 1999 da un’idea di Maria De Filippi e Alberto Silvestri, è stato esportato in oltre 24 paesi, tra cui Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

Anche quest’anno, gli inviti saranno consegnati da Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che percorreranno destinazioni nazionali e internazionali in bicicletta. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con la regia di Paolo Carcano.

Ospiti e novità della nuova edizione

La ventiseiesima edizione di C’è Posta per Te inizierà sabato 10 gennaio 2026 e proseguirà per tutto l’inverno, con una pausa durante la serata finale del Festival di Sanremo. Le registrazioni si svolgono negli studi Titanus Elios di via Tiburtina a Roma.

Il cast degli ospiti è particolarmente ricco: oltre a Can Yaman e Raoul Bova, sono previsti Matteo Berrettini, Stefano De Martino, Luca Argentero, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, la nuotatrice Federica Pellegrini – coinvolta in una storia di riconciliazione – e gli attori della serie turca La forza di una donna: Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yağtu.

SuperGuidaTV ha confermato che i primi ospiti ad aver registrato sono Raoul Bova, Can Yaman e Stefano De Martino.

Il successo di C'è Posta per Te

C’è Posta per Te è un appuntamento fisso del sabato sera di Canale 5 da oltre vent'anni. La ventinovesima edizione inizierà il 10 gennaio 2026 e si concluderà con un ciclo di nove puntate. Anche la scorsa edizione ha mantenuto una media di share superiore al trenta percento.

La presenza di personaggi come Yaman, Bova e altri volti dello spettacolo e dello sport conferma la capacità del programma di unire storie personali a momenti di forte impatto emotivo. Il ritorno di Maria De Filippi alla conduzione consolida la formula del format, che unisce delicatezza narrativa e spettacolarità televisiva.