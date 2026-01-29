La terza stagione di ‘Cuori’ debutterà su Rai 1 dall’8 febbraio 2026, proponendo 12 episodi distribuiti su sei serate in prima serata. La serie, ambientata nel 1974, narra le vicende dei medici dell’ospedale Molinette di Torino, intrecciando innovazioni scientifiche e dilemmi personali.

Una nuova ambientazione e sfide professionali

L’anno di riferimento è il 1974, un periodo significativo per la medicina italiana, durante il quale i cardiologi iniziano a intervenire direttamente in sala operatoria. Tra le novità narrative spiccano l’introduzione del defibrillatore portatile e i primi tentativi di angioplastica.

La protagonista, Delia Brunello (interpretata da Pilar Fogliati), desidera avere un figlio con il marito Alberto Ferraris (Matteo Martari), mentre persegue la sua missione scientifica in un contesto sociale complesso, segnato anche dal referendum sul divorzio.

Nuovi equilibri e personaggi in corsia

Accanto ai personaggi storici, la terza stagione introduce il nuovo primario Luciano La Rosa (Fausto Maria Sciarappa), la cui prudenza potrebbe alterare gli equilibri del reparto. Si aggiunge al cast anche Giulio Scarpati, nel ruolo di un sensitivo carismatico che metterà in discussione la fiducia assoluta nella scienza. L’intreccio tra scienza e sentimenti rimane centrale nella narrazione, con Alberto che incarna la tensione tra coscienza, ragionamento e cuore.

La regia di Riccardo Donna prosegue per il terzo capitolo consecutivo, con un’atmosfera sul set descritta come “magica” e un forte legame con il progetto, tanto da manifestare la disponibilità a proseguire anche con ulteriori stagioni.

‘Cuori’: la serie

‘Cuori’ è una serie televisiva italiana diretta da Riccardo Donna, trasmessa su Rai 1 a partire dal 2021. Ambientata tra gli anni ’60 e ’70 a Torino, la fiction racconta le vicende dei medici dell’ospedale Molinette, focalizzandosi su trapianti di cuore, cuore artificiale e le sfide della cardiochirurgia. La prima stagione è andata in onda nel 2021, la seconda nel 2023, mentre la terza è attesa per il 2026.