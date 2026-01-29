Il 28 gennaio Arcangelo Passirani ha deciso di lasciare Uomini e donne e lo ha comunicato a tutti con una lettera che ha scritto e poi pubblicato su Instagram subito dopo la registrazione che c'era stata nel pomeriggio. Il cavaliere ha motivato il suo gesto con le poche emozioni che avrebbe vissuto nell'ultimo periodo, ma si è detto contento dell'esperienza che ha vissuto per quasi un anno.

Lo sfogo di Arcangelo sui social

L'avventura di Arcangelo a Uomini e donne si è conclusa nel corso dell'ultima registrazione ed è stato lui a prendere la decisione di abbandonare il parterre dopo un lungo periodo di riflessione.

Dopo aver lasciato la trasmissione, il cavaliere ha scritto una breve lettera che poi ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Oggi, durante le riprese, all'improvviso ho deciso di andare via. Ho chiesto la parola e ho salutato tutti. La pancia mi ha ordinato di alzarmi perché non potevo continuare senza le emozioni che ho sempre cercato nel programma. Per me è stata un'esperienza fantastica, ho creato amicizie inaspettate. Ringrazio tutti", ha raccontato il protagonista del trono Over sul web.

Gli scontri davanti alle telecamere

Arcangelo ha debuttato nel parterre di Uomini e donne la scorsa primavera, e in poche puntate è riuscito a finire al centro delle dinamiche più interessanti del trono Over.

Per mesi l'imprenditore ha frequentato Gemma, Marina e Cinzia, e questo gli ha garantito spazio e tempo in tutte le registrazioni fino alla fine della stagione.

Nell'edizione che è iniziata a settembre, però, Arcangelo è stato sostituito da Mario, nuovo protagonista assoluto della versione senior del dating-show di Canale 5.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne

Arcangelo non è stato l'unico a lasciare il cast di Uomini e donne nel corso della registrazione del 28 gennaio: le anticipazioni del web svelano che anche Mauro e Tiziana hanno salutato tutti e sono andati via insieme.

Agnese e Roberto, invece, sono tornati in studio e hanno regalato un'emozione inaspettata: il cavaliere ha fatto una proposta di matrimonio alla dama, poi le ha detto che si sposeranno nel 2027 quando suo figlio sarà maggiorenne e potrà fargli da testimone.