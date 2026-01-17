Oggi, 17 gennaio, andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di C'è posta per te e il pubblico non vede l'ora di scoprire le storie che Maria De Filippi racconterà in studio. Gli ospiti di questo appuntamento in prima serata saranno due storici ex fidanzati, amatissimi dai telespettatori e dai loro fan: Emma Marrone e Stefano De Martino.

Emma e Stefano tornano da Maria De Filippi

Dopo il successo della prima puntata, stasera torna C'è posta per te con nuove ed emozionanti storie.

Le anticipazioni del web svelano che gli ospiti del prime time del 17 gennaio saranno due ex fidanzati molto amati dal pubblico, due ex allievi di Amici che hanno fatto una bellissima carriera dopo la partecipazione al talent di Canale 5.

Oggi, dunque, Maria De Filippi riabbraccerà Emma Marrone e Stefano De Martino, entrambi protagonisti di sorprese commoventi e tutte da guardare.

I commenti sull'ospitata nella stessa puntata

Da quando si è saputo che Emma e Stefano saranno ospiti della stessa puntata di C'è posta per te, i fan che li seguono da quando erano Amici non hanno potuto non commentare questa coincidenza.

"Maria li mette nella stessa puntata perché rema più di noi, da sempre", "Che grande furbata", "Il mio cuore non regge", "Maria lo fa apposta", "Il destino ci gioca contro", "Come si fa a superarli?", "Che sogno rivederli la stessa sera", "Sarà un segnale dell'universo?", "A Maria non si può dire di no", "Amo tutto ciò", si legge su X in questi giorni.

L'amicizia dopo la rottura

Emma e Stefano sono stati fidanzati per circa quattro anni: l'amore tra i due è nato nella scuola di Amici e ha fatto sognare tantissimi fan, gli stessi che oggi sobbalzato tutte le volte che li vedono insieme.

La cantante e il conduttore si sono detti addio in modo rocambolesco e mediatico, ovvero dopo che i paparazzi hanno sorpreso lui in compagnia di Belen Rodriguez.

Questo "triangolo amoroso" ha fatto discutere per anni, fino a quando Emma non ha deciso di perdonare sia l'ex che la donna con la quale l'ha tradita.

Oggi l'artista ha un bel rapporto sia con la showgirl argentina che con De Martino, tant'è che è stata sua ospite in una puntata della scorsa edizione di Stasera tutto è possibile.