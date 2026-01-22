A ‘Striscia la Notizia’, Fiorello ha ricevuto il Tapiro d’Oro, noto premio satirico del programma. La consegna è avvenuta durante una puntata della trasmissione, celebre per la sua ironia e per il coinvolgimento di figure di spicco dello spettacolo italiano. Il Tapiro d’Oro viene assegnato a personalità che si sono distinte per vicende curiose o situazioni che hanno attirato l’attenzione pubblica.

Il significato del Tapiro d’Oro a ‘Striscia la Notizia’

Il Tapiro d’Oro è uno dei simboli più riconoscibili di ‘Striscia la Notizia’. Il premio, consegnato da Valerio Staffelli, viene attribuito a personaggi al centro di polemiche o eventi particolari.

Nel caso di Fiorello, la consegna ha avuto un tono ironico e leggero, in linea con lo spirito della trasmissione. Il momento è stato accolto con l'umorismo che caratterizza il programma, sottolineando la capacità di ‘Striscia la Notizia’ di trattare temi di attualità con leggerezza.

La partecipazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha partecipato alla puntata come inviata satirica, affiancando Fiorello durante la consegna del Tapiro d’Oro. La sua presenza ha aggiunto un ulteriore tocco di ironia e complicità al momento, confermando la sua capacità di mettersi in gioco anche in contesti diversi dai suoi programmi abituali.

Fiorello e De Filippi: due icone della televisione

Fiorello e Maria De Filippi sono tra i volti più noti e apprezzati della televisione italiana.

Fiorello, showman e conduttore, è noto per la sua versatilità e per la capacità di intrattenere il pubblico con ironia e talento. Maria De Filippi, invece, è una delle principali autrici e conduttrici di programmi di successo, tra cui ‘Uomini e Donne’ e ‘C’è posta per te’. La loro presenza a ‘Striscia la Notizia’ conferma la loro centralità nel mondo dello spettacolo e la loro disponibilità a partecipare a momenti di autoironia.