Forbidden Fruit non andrà più in onda in prima serata, perché da giovedì 22 gennaio parte Striscia la notizia, lo storico tg satirico di Canale 5 condotto da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio.

I fan della soap tv turca potranno continuare a seguire le vicende di Yildiz e Zeynep nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.15 e il sabato alle 15.00.

Novità a casa Mediaset: Striscia la notizia sostituisce Forbidden Fruit

Ancora cambiamenti nella programmazione di Mediaset che, come aveva già anticipato Pier Silvio Berlusconi ad inizio stagione, torna a far spazio a Striscia la notizia.

Il programma diretto da Antonio Ricci è arrivato alla 38ª edizione e sarà riproposto in una nuova veste. A condurre saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma a differenza delle scorse stagioni il tg satirico andrà in onda in cinque puntate speciali in prima serata. Le veline saranno ben sei e oltre alle inchieste che riguarderanno l'attualità ci sarà spazio per una rubrica totalmente nuova, "Striscia criminale", che vedrà protagonista la criminologa Roberta Bruzzone. Grandi novità sono attese anche per gli inviati: ci saranno Maria De Filippi, Tina Cipollari, Alessandro Del Piero e lo youtuber Barbascura X. La sigla sarà affidata alla band di Demo Morselli che accompagnerà l'insostituibile Gabibbo.

Quanto tornerà Forbidden Fruit in prima serata?

Per il momento non ci sono informazioni ufficiali su un ritorno di Forbidden Fruit in prime time, ma non si esclude. Gli appuntamenti con Striscia la notizia saranno cinque e quindi a fine febbraio ci sarà uno spazio vuoto che potrebbe essere riservato ad una dizi turca. Mediaset potrebbe decidere di riproporre Forbidden Fruit oppure puntare su La forza di una donna che si avvia al finale di stagione. La terza e ultima stagione della soap che vede protagonista Bahar potrebbe seguire le orme di Tradimento che per il gran finale ha ottenuto la prima serata di Canale 5. Per adesso, Striscia la notizia dovrà competere con Don Matteo 15 che lo scorso giovedì ha vinto la gara di ascolti contro Forbidden Fruit. La dizi turca ha raggiunto più di un milione e mezzo di telespettatori contro i 3.800.00 di Don Matteo.