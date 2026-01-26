Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Yigit verrà riconosciuto da Kaya come suo figlio dopo che la sua identità verrà resa pubblica grazie a Sahika. Il ragazzo incontrerà suo padre ed Ender in un bar dove li chiederà di sposarsi per dimostrargli che sono una vera famiglia.

Sahika rivela a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya

Sahika racconterà che Yigit è suo nipote perché figlio segreto di Ender e Kaya nel corso di una festa organizzata a villa Argun. La darklady preciserà che il ragazzo non è altro che il genero di Halit a causa dello sposalizio con Lila. L'imprenditore rimarrà senza parole da tale rivelazione e pretenderà che sua figlia annulli il matrimonio con Yigit.

Allo stesso tempo, Kaya rimarrà spiazzato quando capirà che Ender aveva dato in adozione il loro figlio. L'avvocato prenderà le parti di Yigit, facendogli intendere che non è obbligato ad annullare le nozze con Lila se davvero è innamorato di lei.

Yigit ordina ai suoi genitori di sposarsi

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit avvierà le pratiche del divorzio tra Yigit e Lila, che acconsentirà all' ordine del padre. Allo stesso tempo, il figlio di Kaya cercherà di farsi perdonare dalla moglie, svelandole che Sahika gli aveva ordinato di lasciarla dopo le nozze in cambio del nome di suo papà. Yigit crederà di aver riconquistato Lila dopo aver passato una notte di passione insieme a lei.

Al suo risveglio, la figlia di Halit pianterà in asso il marito, ripagandolo con la stessa moneta.

Yigit, nel frattempo, verrà riconosciuto legalmente da Kaya come suo figlio. Il giovane chiamerà suo padre ed Ender in un bar ai quali dirà che è arrivato il momento di dimostrarli che sono una vera famiglia. Yigit ordinerà ai genitori di diventare marito e moglie se vogliono ancora incontrarlo. Il giovane abbandonerà il locale con Ender e Kaya, che decideranno di prendere seriamente tale minaccia.

Halit ha chiesto a Yildiz di divorziare dopo averla cacciata fuori di casa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Sitki ha mostrato ad Halit delle foto in cui si vedeva un incontro tra Yidiz e Sevda.

L'imprenditore ha inoltre notato che sua moglie aveva una busta di denaro in mano. L'uomo ha convocato Sevda nel suo ufficio, dove lei ha confessato che era stata pagata da Yildiz con l'obbiettivo di estorcergli sempre più denaro. Halit ha cacciato sua moglie di casa per poi avviare le pratiche del divorzio. La giovane al verde è stata costretta a pagare la stanza di un hotel quando ha scoperto che le sue carte di credito erano state bloccate.