Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 dal 19 al 24 gennaio 2026, Ender Celebi (Sevval Sam) si servirà della complicità di Sevda, la nuova segretaria di Halit Argun (Talat Bulut), per far separare Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e il suo ex marito.

Yildiz chiede scusa a Zeynep e capisce che Sevda è stata assunta da Ender

Yildiz incontrerà la sorella Zeynep (Sevda Erginci), e le chiederà scusa per ciò che è successo la sera precedente.

Nel contempo, Sevda, la nuova segretaria della Holding Argun, continuerà a corteggiare Halit, rispettando l’accordo stretto con Ender, dopo essere stata assunta nell’azienda.

Yildiz quindi, si vedrà costretta ad affrontare l’ennesima minaccia per salvare il suo matrimonio con Halit, dopo essere riuscita a farlo tornare a casa. Appena capirà che c’è lo zampino della sua rivale Ender dietro l’assunzione di Sevda, Yildiz offrirà una grossa cifra di denaro alla ragazza, in cambio del suo licenziamento.

Hakan scopre la relazione tra Zehra e Caner, Yigit chiude la frequentazione con Yagmur

Spazio anche a Zehra (Şafak Pekdemir) e Caner (Baris Aytac), che verranno sorpresi da Hakan (Ahmet Kayakesen) durante una loro cena romantica, il quale prometterà a entrambi di non dire a nessuno della loro storia d’amore.

Per concludere, Yagmur (Ege Kökenli) tenterà di avvicinarsi sempre di più a Yigit (Dogac Yildiz), con l’obiettivo di intraprendere una relazione sentimentale con il figlio segreto che Ender ha abbandonato in passato.

Tuttavia, Yigit farà presente a Yagmur di voler mettere fine alla loro frequentazione, a causa delle loro diverse origini sociali.

Riepilogo: Halit ha chiesto il divorzio a Yildiz

Di recente, dopo aver rischiato di perdere il figlio minore Erim per mano del suocero Mustafa, Halit ha preso la decisione più dolorosa. In particolare, l’uomo d’affari ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Yildiz avviando subito le pratiche di divorzio. Inoltre, appena è stato dimesso dall’ospedale, Erim ha deciso restare dalla madre Ender, così Halit ha assecondato il figlio trasferendosi con lui a casa dell’ex moglie, per stargli vicino in un momento così delicato. A quel punto, decisa a riconquistare Halit, Yildiz ha organizzato una serata romantica. In seguito, la ragazza ha costretto la figliastra Zehra a convincere Halit ed Erim a tornare a casa, minacciando di svelare la sua relazione segreta con Caner.