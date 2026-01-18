Le prossime puntate di Forbidden Fruit, in arrivo su Canale 5, porteranno una svolta decisiva nelle dinamiche della famiglia Argun. Le anticipazioni turche rivelano che Sahika, dopo essere stata smascherata durante una festa per aver rivelato la verità su Yigit, figlio biologico di Ender e Kaya e sposato in segreto con Lila, verrà cacciata dalla villa. Umiliata e determinata a vendicarsi, la donna metterà in atto un piano pericoloso che coinvolgerà Halit, Yildiz ed Ender. Il tentativo di avvelenamento rappresenterà uno dei momenti più drammatici della stagione, ma l’intervento tempestivo di Leyla e Caner impedirà che la situazione degeneri.

Sahika smaschera Yigit e Lila

Tutto avrà inizio durante una festa organizzata da Halit, quando Sahika deciderà di colpire nel momento di massima esposizione rivelando due verità rimaste finora nascoste: Yigit è il figlio biologico di Ender e Kaya e, inoltre, il ragazzo ha sposato Lila in segreto il giorno precedente. Le rivelazioni scateneranno il caos e Halit, furioso per l’umiliazione pubblica, ordinerà alla donna di lasciare immediatamente la villa. L’allontanamento segnerà per Sahika un punto di non ritorno: sentendosi tradita e privata del suo potere, inizierà a elaborare un piano di vendetta contro coloro che ritiene responsabili della sua rovina. Nel frattempo, Leyla, nascosta da Yildiz negli alloggi della servitù per sfuggire al marito violento Hilmi, continuerà a osservare ciò che accade nella villa, diventando testimone involontaria degli eventi che stanno per precipitare.

Sahika avvelena Yildiz, Ender e Halit

Determinata a colpire in modo definitivo, Sahika farà servire del cibo contaminato destinato a Halit, Ender, Yildiz durante un successivo incontro. Poco dopo aver mangiato, i tre inizieranno a manifestare sintomi compatibili con un avvelenamento, facendo temere il peggio. A intervenire sarà Leyla, che comprenderà immediatamente la gravità della situazione e riuscirà a far arrivare i soccorsi in tempo. Parallelamente, Ender verrà salvata da Caner, avvisato proprio da Leyla del pericolo in corso alla villa Argun. Quando i medici giungeranno sul posto, i protagonisti verranno stabilizzati, mentre Sahika, approfittando del caos, sarà già fuggita dalla città prendendo un aereo e facendo perdere completamente le proprie tracce.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Yildiz si è rotta una gamba e ha ricattato Zehra

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, trasmesse su Canale 5, Yildiz ha avuto un duro confronto con Halit, che le ha chiesto il divorzio e si è trasferito da Ender insieme a Erim. Determinata a riportarlo a casa, Yildiz ha messo in atto un piano estremo: si è procurata volontariamente una frattura alla gamba, facendo però credere a tutti di essere scivolata in bagno. Nel frattempo, Yildiz ha sorpreso Zehra e Caner mentre si baciavano, scoprendo così la loro relazione segreta. Approfittando della situazione, ha iniziato a ricattare la figlia maggiore di Halit con l’obiettivo di costringerla a convincere il padre a tornare a vivere alla villa.