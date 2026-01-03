Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 12 al 16 gennaio rivelano che Fulvio Rinaldi resterà scosso dopo aver appreso la notizia della relazione clandestina passata tra Mario e Roberto, al punto da decidere di licenziarsi dal grande magazzino milanese.

Intanto Marcello continuerà a essere ingannato dalla contessa Adelaide, la quale proverà in tutti i modi a mettere in crisi la relazione tra il ragazzo e la sua nuova compagna Rosa Camilli sebbene abbia scelto di rinchiudersi per un po' di tempo in convento, lontana da tutto e tutti.

Fulvio si licenzia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 gennaio

Fulvio comincerà ad avere dei dubbi sul comportamento di Mario, fidanzato di sua figlia Caterina e deciderà di indagare per cercare di andare fino in fondo.

A quel punto Landi, sentendosi messo alle strette dal capo-magazziniere del Paradiso delle signore, deciderà di svelargli la verità sulla tresca clandestina che aveva avuto in passato proprio con Mario, lasciandolo senza parole.

Fulvio, amareggiato e deluso, deciderà di licenziarsi dal Paradiso e rinunciare così al suo incarico professionale: un duro colpo per Roberto, al punto che Marta Guarnieri si ritroverà costretta a intervenire in prima persona per cercare di sedare gli animi e fare in modo che Fulvio possa cambiare idea.

Marcello Barbieri ingannato ancora dalla sua ex nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 gennaio, inoltre, rivelano che Marcello Barbieri continuerà a essere vittima della perfidia di Adelaide.

La contessa deciderà di allontanarsi per un po' di tempo da tutto e tutti, al punto da rinchiudersi in un convento per ritrovare se stessa.

In realtà, però, si tratta dell'ennesima mossa strategica per cercare di attirare l'attenzione del suo ex fidanzato dato che dal convento gli farà recapitare una lettera con la quale proverà a chiedergli scusa per il male che gli ha fatto.

Marcello si ritroverà a essere ingannato per l'ennesima volta dalla sua ex ma, questa volta, sarà Rosa Camilli a reagire prendendo in mano le redini della situazione, al punto da mettere alle strette il suo compagno.

A maggio il gran finale de Il Paradiso 10 nel daytime di Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera di Rai 1 è confermato in daytime fino al prossimo maggio 2026.

La Rai, anche quest'anno, ha scelto di non produrre nuove puntate de Il Paradiso delle signore per il periodo della stagione estiva, dove potrebbe essere sostituita da una nuova serie importata dalla Spagna oppure dalla Turchia, in programma nel daytime pomeridiano.