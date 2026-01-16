Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, rivelano che la distanza tra Rosa e Marcello sarà sempre più ampia. La giornalista tornerà a Milano dopo un breve viaggio di lavoro a New York e non vorrà vedere il fidanzato, con il quale si aprirà una crisi profonda. Una situazione che non passerà inosservata alle Veneri, pronte a fare il possibile per aiutare la coppia a ritrovare la sintonia di un tempo. Anche don Saverio verrà coinvolto nel tentativo di mediazione, mentre Tancredi commetterà una gaffe clamorosa che finirà per peggiorare ulteriormente le cose.

Rosa e Marcello si allontanano

I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, mostreranno un crescente distacco tra Marcello e Rosa. Dopo un duro scontro, la giovane deciderà di partire per New York, scegliendo di prendersi del tempo e riducendo al minimo i contatti con il fidanzato. Nel frattempo, Marcello proverà a concentrarsi sul lavoro e i suoi sforzi verranno premiati con il reintegro nello staff de Il Paradiso delle signore. Al suo ritorno a Milano, Rosa non vorrà più vedere Marcello. Intanto, le Veneri tenteranno di far riappacificare i due amici, ma senza ottenere grandi risultati.

Il ritorno di Rosa e la crisi che si aggrava

Nel frattempo, Marcello sarà profondamente ferito dalla crisi con la sua fidanzata.

La tensione tra i due aumenterà ulteriormente quando la scelta della copertina della rivista de Il Paradiso delle signore riaccenderà vecchie incomprensioni. Le Veneri, determinate a risolvere i problemi della coppia, coinvolgeranno anche don Saverio, ma il loro piano non porterà ai risultati sperati. A peggiorare la situazione ci penserà una clamorosa gaffe di Tancredi, che scatenerà la rabbia di Rosa contro Marcello, mandando all’aria ogni tentativo di riappacificazione e lasciando la coppia più distante che mai.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio è andato a Roma da Mario

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, trasmessi su Rai 1, Fulvio è rimasto sconvolto dopo aver scoperto che Mario aveva lasciato Caterina con una semplice lettera, senza fornirle alcuna spiegazione.

Il signor Rinaldi, turbato dalla situazione, ha affidato il magazzino a Johnny e si è recato a Roma, ipotizzando che l’ex fidanzato di sua figlia fosse tornato nella sua abitazione nella capitale. Rientrato dal breve viaggio, Fulvio ha telefonato a Roberto, chiedendogli di attenderlo quella sera al lavoro perché aveva urgente bisogno di parlargli. Una volta tornato al negozio, Rinaldi ha messo Landi alle strette, rivelandogli che Mario gli aveva detto che sarebbe dovuto essere proprio Roberto a spiegare la motivazione della rottura con Caterina. A quel punto, Landi non ha potuto fare altro che confessare di essere stato fidanzato con Oradei in passato e che né lui né Mario provano attrazione per le donne. Fulvio, sentendosi tradito dal direttore, si è infuriato per avergli nascosto una verità così importante, soprattutto considerando quanto sua figlia Caterina stia soffrendo per tutta la vicenda.