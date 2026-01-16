Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una telefonata in arrivo da oltreoceano. Nell’episodio in onda venerdì 23 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa si farà sentire mentre si trova a New York con Tancredi, contattando uno dei protagonisti. Non è ancora chiaro se la giornalista chiamerà Marcello, che nel frattempo tornerà a lavorare nel negozio di moda insieme a Fulvio. Intanto, Enrico si troverà davanti a una nuova proposta di lavoro.

Rosa fa una telefonata dagli Stati Uniti

Rosa sarà a New York in compagnia di Tancredi dopo aver saputo che Roberto ha rinunciato a partire per gli Stati Uniti con l’editore.

Mentre la giornalista sarà oltreoceano per un’importante intervista e per aiutare Di Sant’Erasmo a trovare nuove autrici, a Milano arriverà una telefonata inaspettata. Sarà proprio Rosa a farsi viva dall’estero. Le anticipazioni dell’episodio de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora se la dottoressa Camilli userà la chiamata internazionale per dare sue notizie a Marcello, magari annunciandogli il suo imminente ritorno, oppure se deciderà di telefonare in redazione a Roberto o di avvisare le Veneri di qualcosa.

Sandra teme che Johnny rappresenti un ostacolo per Irene

Nel frattempo, Sandra sarà molto preoccupata per Irene, temendo che la nipote possa avere problemi nella sua frequentazione con Cesare, soprattutto a causa della presenza di Johnny in casa.

Il cugino di Delia, infatti, convive da qualche tempo con le Veneri, una situazione che Sandra considera sconveniente per una ragazza. Per questo motivo, la donna metterà in guardia Irene sui rischi che corre permettendo al magazziniere de Il Paradiso delle signore di condividere l’abitazione con lei. Fulvio, invece, farà un passo indietro e comunicherà a Roberto la sua decisione di restare a lavorare nel negozio. Ci sarà anche un ritorno inaspettato: Marcello verrà reintegrato nello staff e gli sarà proposto di riprendere il suo vecchio incarico. Anche Enrico vivrà un momento positivo dal punto di vista professionale, perché riceverà un’offerta di lavoro all’università direttamente dal rettore.

Tuttavia, il dottor Proietti valuterà con cautela se accettare o meno. Agata, inoltre, verrà ammessa al corso di restauro, mentre Mimmo otterrà una certa notorietà grazie a un articolo di giornale che esalterà le sue doti culinarie: il soufflé da lui preparato sarà un vero successo. Odile, infine, continuerà a essere manipolata da Ettore, che fingerà attenzioni amorose nei suoi confronti. In realtà, ogni suo gesto sarà studiato insieme a Greta e finalizzato a vendicarsi di Umberto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è partita con Tancredi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Rosa ha trovato la lettera di Adelaide, scoprendo non solo che la contessa ha inscenato il suo suicidio, ma anche che il suo fidanzato ha rischiato la vita per mano della sua ex.

Nel frattempo, Delia è rimasta senza parole quando Marina le ha proposto di occuparsi delle acconciature per il suo film. Per Gianlorenzo, invece, è arrivata una delusione inaspettata: l’attrice ha scelto per il musicarello il costume realizzato da Greta, preferendolo al suo.