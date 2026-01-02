Da giorni sul web si parla di quello che ha fatto Gemma Galgani durante le vacanze di Natale: nell'attesa di tornare negli studi di Uomini e donne, la dama ha lavorato in un bar di Saint-Vincent e si è improvvisata barista. In una storia che ha postato su Instagram il 2 gennaio, la protagonista del trono Over ha mostrato parte dell'intervista che ha rilasciato al primo numero del 2026 del magazine del programma. La 75enne ha raccontato che ad un cocktail che ha creato ha dato il nome di Tina Cipollari.

Il lavoro in un bar durante la pausa dalle registrazioni

Il 7 gennaio riprenderà la programmazione di Uomini e donne, ma già da lunedì 5 ripartiranno le registrazioni delle nuove puntate.

Le vacanze del cast del dating-show, dunque, sono agli sgoccioli: Gemma, ad esempio, presto dovrà lasciare Saint-Vincent dopo quasi tre settimane.

Come ha confermato lei stessa in un'intervista che sarà pubblicata sul prossimo numero del magazine del programma, Galgani ha lavorato in un bar della città aostana durante le feste: oltre a servire ai tavoli, come ha fatto già l'estate scorsa, stavolta la dama si è cimentata anche dietro la bancone.

La protagonista del trono Over ha posato sorridente all'interno del locale del quale è stata anche barista nell'ultimo periodo, poi ha svelato un aneddoto che coinvolge anche Tina.

La dedica a distanza a Tina

Su Instagram, Gemma ha pubblicato un'anteprima dell'intervista che ha rilasciato a Uomini e donne magazine, in particolare due pagine, una sua foto davanti al bancone del bar di Saint-Vincent dove ha lavorato e la ricetta di uno dei cocktail che dice di aver inventato durante le vacanze.

"Ho creato due cocktail, uno è Gemma rosa e un altro è Mrs Tina", ha svelato la protagonista del trono Over.

Come si legge sui social in queste ore, dunque, Galgani ha deciso di dedicare una sua "creazione" all'opinionista con la quale ha un rapporto d'amore e odio da circa 15 anni, ovvero da quando è nel parterre alla ricerca dell'anima gemella.

Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne del 2026

Le puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv a partire dal 7 gennaio, sono state registrate tre/quattro settimane fa, quindi in rete sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Gemma sarà al centro dell'attenzione per l'ennesimo "no" che riceverà da Mario, invece Sabrina verrà attaccata da Tina per i dubbi che avrà su Carlo dopo aver dormito con lui.

Sul fronte giovani, i fan sono curiosi di assistere alla puntata dedicata alla scelta di Flavio: sul web si sa già che il tronista si fidanzerà con Nicole e con lei lascerà il programma dopo circa quattro mesi di frequentazione.