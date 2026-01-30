Tahir sarà prigioniero di Behnam in Iran e a tradirlo sarà Ilyas nelle prossime puntate di Io sono Farah: il giovane poliziotto sarà ricompensato con molti soldi.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah sarà condannata a sposare Behnam ma la donna aspetterà con fiducia l'arrivo di Tahir che le aveva promesso la fuga. I piani, però, saranno stravolti dal tradimento di Ilyas.

Il grande traditore di Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Ilyas continuerà ad agire alle spalle dei protagonisti alleandosi con il più forte. Questa volta, il giovane poliziotto, ex braccio destro di Mehmet, farà il gioco di Behnam e lo aiuterà a sbarazzarsi di Tahir.

Tutto avrà inizio quando Farah confiderà al suo amato che Behnam la tiene in pugno grazie al video dell'omicidio di Ali Galip. La donna spiegherà a Tahir che la prova contro di lei è nascosta in azienda e lui si darà da fare per riuscire ad aprire quella cassaforte. Grazie all'aiuto dei suoi uomini, Tahir troverà la combinazione per aprire la cassaforte e a lui non resterà che trovare il modo di entrare in quell'ufficio. Mentre ci sarà una riunione dei soci, l'uomo si introdurrà nello studio per impossessarsi del video che per lui e Farah significherà la libertà. Tutto sembrerà funzionare alla perfezione, ma Behnam rovinerà il piano di Tahir colpendolo alla testa proprio vicino alla cassaforte.

Chi lo informerà? Si scoprirà che a fare la spia è stato Ilyas che ancora una volta ha tradito la fiducia di chi lo credeva amico.

Tahir non potrà salvare la sua amata dalle nozze

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, a casa di Behnam arriverà il potente zio Mahmoud che difenderà con forza le regole e la tradizione di famiglia. L'uomo pretenderà che suo nipote sposi Farah e farà organizzare il matrimonio per l'indomani. La donna sarà fiduciosa nell'arrivo di Tahir secondo i loro piani, ma lui non potrà andare a salvare. Lui, infatti, si troverà già in Iran, legato ad un palo e pronto per essere torturato dagli uomini di Behnam. Quest'ultimo, intanto, incontrerà Ilyas per congratularsi con lui e ringraziarlo del lavoro pulito che ha svolto. Behnam darà molti soldi al giovane poliziotto e gli dirà che in Turchia è l'unico di cui si fida.