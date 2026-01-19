Farah provocherà un'emorragia letale ad Ali Galip, già ferito da Gonul nella puntata di Io sono Farah di martedì 20 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che Ali Galip confesserà che è stato lui a chiamare Behnam e dirgli dell'esistenza di Kerim. A quel punto Farah estrarrà la scheggia dal corpo del boss per mettere fine alla sua vita.

La rabbia di Ali Galip in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano che per Ali Galip arriverà la fine. Bade e Gonul correranno alla villa in cui Farah è stata legata da Behnam per liberarla. Le due donne riusciranno a salvare la loro amica, disperata perché Behnam le ha portato via Kerim, ma la vicenda prenderà una piega ancora più complicata.

Quando Bade, Farah e Gonul saranno sulla porta per andare via, arriverà il boss, furioso con sua nipote per aver voltato le spalle alla sua famiglia. Farah sarà ancora molto debole e il boss la metterà facilmente fuorigioco con una spinta. Bade, intanto si troverà totalmente in balia della rabbia di suo zio. Ali Galip spingerà la donna contro il muro e tenterà di strangolarla. L'incubo sembrerà terminare con l'arrivo di Gonul che colpirà Akinci alle spalle con un vaso e riuscirà a salvare la vita a Bade. Il boss, però, cadrà su un tavolo di vetro e una grossa scheggia lo trafiggerà al petto. L'uomo cadrà senza forze, ma ancora vivo, e Gonul prenderà il telefono, pronta a chiamare i soccorsi.

L'ultima provocazione di Akinci

Nella puntata di Io sono Farah di martedì 20 gennaio, Ali Galip verserà in pessime condizioni e Farah proverà a prestargli i primi soccorsi. La donna non potrà fare a meno di essere fedele al suo giuramento di medico, ma tutto cambierà in pochi minuti. Nonostante le pessime condizioni, infatti, Ali Galip confesserà sprezzante a Farah che è stato lui a contattare Behnam dicendogli che ha un figlio. All'improvviso tutto cambierà dopo questa rivelazione: Farah fermerà Gonul e impedirà che chiami l'ambulanza. La donna spiegherà alle sue amiche che basterà togliere la scheggia dal corpo di Akinci per provocargli un'emorragia fatale. Farah non esiterà ed estrarrà la scheggia, mettendo fine alla vita di Ali Galip nel giro di pochi minuti.