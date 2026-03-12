Don Samuel sarà scomunicato nelle prossime puntate de La Promessa: la sua colpa sarà aver celebrato le nozze di Catalina e Adriano senza permesso.

Le anticipazioni tv rivelano che Maria sarà distrutta dalla notizia e metterà tutti contro Petra, certa che sia stata lei a denunciare Don Samuel. La governante griderà inutilmente la sua innocenza.

La lettera dal vescovado per Don Samuel arriverà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Don Samuel riceverà una lettera da parte del vescovado. Maria e Romulo gli chiederanno di cosa si tratti, ma lui sarà molto rassicurante e minimizzerà sul suo contenuto.

La cameriera, tuttavia, non sarà affatto tranquilla e appena ne avrà occasione si intrufolerà nella stanza del parroco alla ricerca della lettera. Samuel sorprenderà Maria con la missiva e non potrà più nasconderle nulla: "Si tratta di un ammonimento", dirà. Il parroco spiegherà che ci sono dei problemi a causa del matrimonio di Catalina e Adriano, perché lui lo ha celebrato in un luogo non consacrato senza chiedere alcun permesso. Samuel tranquillizzerà Maria e le dirà che risolverà tutto, ma questo non basterà a far calmare la ragazza. Quando arriverà il secondo avviso e Maria leggerà la parola "Scomunica", nulla potrà fermare le sue paure. La cameriera sarà certa che qualcuno ha denunciato il parroco e i suoi sospetti saranno tutti per Petra.

Tutti contro Petra, ma lei griderà la sua innocenza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria inizierà a trattare Petra con aria di sufficienza nonostante gli sforzi della governante di essere gentile. Padre Samuel rimprovererà più volte Maria e Petra arriverà a piangere con il parroco per il trattamento ricevuto. La governante si dirà amareggiata perché il suo cambiamento non è apprezzato da nessuno. La situazione precipiterà all'improvviso quando le paure di Maria diventeranno realtà: il prete sarà scomunicato. Da quel momento in poi la vita al palazzo per Petra sarà impossibile e Maria non esiterà ad accusare Petra davanti a tutti per aver rovinato la carriera di Don Samuel. La governante ripeterà di non sapere nulla della scomunica, ma nessuno le crederà.