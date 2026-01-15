Mehmet si sveglierà dal coma nella puntata di Io sono Farah di giovedì 22 gennaio e scagionerà Tahir da ogni accusa.

Le anticipazioni tv rivelano che Bade raccoglierà la testimonianza di Mehmet e la presenterà subito alla polizia. Tahir sarà scarcerato ma non sembrerà affatto felice e si confiderà con l'avvocato. L'uomo spiegherà che non potrà vedere Farah e Kerim che vivono ormai lontano con Behnam.

Dopo un anno di ingiustizie Tahir tornerà libero

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Tahir si troverà in prigione ingiustamente. Ad incastrarlo sarà Ali Galip che con l'aiuto dei suoi complici e di Behnam riuscirà a far incriminare Tahir per aver sparato contro Mehmet.

Quest'ultimo, in coma, non potrà aiutarlo in nessun modo. Dopo un anno, però, Mehmet si sveglierà e finalmente si riaprirà uno spiraglio per Tahir. Bade sarà felice di riabbracciare il suo amato che però non ricorderà che è stato Orhan a premere il grilletto contro di lui. Tutto quello che Mehmet potrà fare sarà una dichiarazione in cui scagiona Tahir da ogni accusa, visto che l'uomo stava collaborando con la polizia nell'operazione in cui c'è stata la sparatoria. Soddisfatta di tutto, Bade andrà a trovare Tahir in carcere per dargli la bella notizia. L'uomo sarà ormai rassegnato all'idea di dover trascorrere molto tempo in prigione, ma Bade lo farà ricredere.

La strana reazione di Tahir in Io sono Farah

Nella puntata di Io sono Farah di giovedì 22 gennaio, Bade spiegherà a Tahir che Mehmet si è svegliato e le sua condizioni di salute sono buone. La donna dirà che i medici sono ottimisti e non hanno rilevato alcuna conseguenza per Mehmet. Bade prenderà un foglio dalla sua borsa e lo mostrerà a Tahir: "Sei libero, oggi sari rilasciato", dirà l'avvocato, "Mehmet ha testimoniato". La reazione di Tahir sarà inaspettata, perché non sembrerà affatto felice. Bade gli chiederà il perché di tanta freddezza e lui le risponderà che ormai non ha più niente per cui combattere. "A cosa serve essere libero?", dirà, "Non potrà vedere Farah, né Kerim". La notizia del ritorno in libertà di Tahir arriverà subito a Behnam che chiederà ai suoi uomini di rafforzare i controlli della villa.