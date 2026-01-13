In una recente intervista Javier Martinez lo aveva anticipato che nel nuovo anno la sua vita sarebbe cambiata, soprattutto dal punto di vista professionale. Oggi, 13 gennaio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha dato qualche indizio dello shooting che stava facendo per un progetto ancora top secret. Il pallavolista, però, ha sfoggiato un nuovo look che ha conquistato tutti i fan.

Il video di Javier che sorprende i fan

Da alcune ore gli Helevier si sono spostati da Terni e hanno raggiunto le città dove trascorreranno i prossimi giorni.

Se Helena si sta divertendo in montagna con l'amico Mattia, Javier è in uno studio fotografico per lavorare a un progetto ancora top secret.

Su Instagram, però, il 30enne ha pubblicato un video che ha sorpreso e incuriosito i fan: il pallavolista ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, un look più elegante e curato che ha conquistato tutti.

"Approvate?", ha chiesto il ragazzo alle tantissime persone che lo seguono sui social e non vedono l'ora di scoprire a cosa sta lavorando lontano dalla fidanzata.

Le opinioni degli utenti di X

Al "sondaggio" che ha fatto Javier sul suo nuovo look, hanno risposto in tantissimi: la maggior parte dei fan ha approvato il taglio di capelli del ragazzo, altri lo preferivano com'era prima.

"Ci deve avvisare prima di postare video del genere", "Non siamo abituati a vederlo così", "Con questo taglio sembra più grande", "Il riccio scompigliato gli dona di più", "Sono entrambi super richiesti, non potrei essere più felice", "Il ciuffo ricciolino non si batte, ma anche così ha il suo perché", "Look super approvato", si legge su X in queste ore.

Il futuro tra amore e nuovi progetti

"Il prossimo anno si cambia totalmente vita, ma non voglio spoilerare troppo. Inizierà un nuovo percorso", ha detto Javier in un'intervista che risale alle ultime settimane del 2025.

In rete si vocifera che Martinez potrebbe lasciare la pallavolo per dedicarsi alla moda, un po' in linea con il percorso professionale di Helena.

Per quanto riguarda gli Helevier, alla fine della stagione sportiva dovrebbero lasciare Terni per trasferirsi nella casa che hanno comprato a Lecco di recente.