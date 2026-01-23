Cambio palinsesto per La forza di una donna nella programmazione di sabato 24 gennaio 2026. La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar è confermata nella fascia del pomeriggio, seppur con delle modifiche rispetto a quanto era stato annunciato in un primo momento dalla Guida Tv ufficiale Mediaset.

Inizialmente, infatti, la messa in onda risultava in programma dalle 15:00, con una lunga puntata speciale ma non sarà così, dato che la soap avrà una durata complessiva di 55 minuti circa.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna del 24 gennaio

Per il sabato pomeriggio di Canale 5 si continuerà a fare affidamento sulla messa in onda de La forza di una donna, la soap opera dei record che in questi ultimi mesi di programmazione ha registrato ascolti in netto aumento, fino ad arrivare al record dei 2,7 milioni di fedelissimi proprio nel fine settimana.

Per la giornata del 24 gennaio è prevista una puntata decisamente fondamentale ai fini del racconto, dato che sarà trasmesso il gran finale della seconda stagione.

Inizialmente, però, i vertici del Biscione avevano previsto la messa in onda di una puntata decisamente più lunga per la soap, in programma dalle 15:00 in poi su Canale 5, ma così non sarà.

La soap La forza di una donna ridotta anche sabato 24 gennaio

Dagli aggiornamenti di queste ore della Guida Tv Mediaset, l'appuntamento con La forza di una donna di questo sabato pomeriggio andrà in onda a partire dalle 15:35 e andrà avanti fino alle 16:30 circa, dopodiché la linea passerà come sempre al talk show Verissimo.

Una puntata della durata complessiva di circa 55 minuti che permetterà al grande pubblico di Canale 5 di scoprire e vedere come termineranno le vicende di Bahar e Sarp in questa seconda stagione, in attesa poi di vedere in onda gli episodi tratti dalla terza e ultima serie che debutterà lunedì 26 gennaio.

Bahar finisce in ospedale

Nella puntata di questo sabato si parlerà del drammatico incidente stradale che ha visto coinvolta anche Bahar, la quale finirà in ospedale per degli accertamenti.

Ad avere la peggio, però, sarà il suo amato Sarp anche lui coinvolto in questo incidente: i medici faranno i conti con un quadro medico molto complicato e difficile che li spronerà a procedere con una operazione immediata.