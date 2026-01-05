Negli episodi de La Promessa in onda dal 4 al 10 gennaio, Curro e Pia uniranno le forze per scoprire chi ha ucciso Jana. Inoltre Ana non si arrenderà e cercherà in ogni modo di tornare insieme a Ricardo.

Maria, invece, si sentirà male e Petra la minaccerà di licenziarla se non tornerà a lavoro, mentre Jacobo accuserà Martina di non impegnarsi nell'organizzazione del matrimonio.

Curro diventa il valletto personale di Lorenzo

Candela si recherà nel rifugio per parlare con Antonio e verrà a conoscenza che ha perso il lavoro, i figli e la moglie. I due faranno finta di non conoscersi davanti a Padre Samuel perché il ragazzo non ha intenzione di fare sapere a Simona le ultime sventure capitate.

Inoltre Blanca andrà via dalla tenuta e Romulo sistemerà Curro nella stessa camera di Padre Samuel. Alonso, invece, convincerà Manuel a non andare a Milano.

Nel frattempo Ricardo dirà espressamente a Santos che non tornerà mai più insieme ad Ana, ma il ragazzo non perderà la speranza. In tutto questo, Simona incolperà Petra di essere la causa del malore di Maria, ma Teresa a sorpresa difenderà l'operato della governante. Angela, invece, cercherà senza successo di poter vedere Curro, il tutto mentre Romulo comunicherà che l'ex baronetto è diventato il valletto personale di Lorenzo.

Leocadia resta nella tenuta

Ana deciderà di trasferirsi stabilmente nella tenuta e chiederà a Ricardo di accompagnarla all'anagrafe, in quanto servirà una sua firma per spostare la residenza.

In seguito Pellicer spiegherà a Romulo che la sua ex moglie si è attivata in ogni modo per ricostruire una famiglia con lui. Intanto Jacobo comunicherà ad Alonso e Lorenzo che Martina non si è impegnata nell'organizzazione del matrimonio. La ragazza sarà impegnata nella riunione con i contadini e ne comunicherà il buon esito al marchese ed a Catalina.

Nel frattempo Pia troverà Curro intento a cercare indizi sulla morte di Jana nella camera di Cruz e fornirà il suo aiuto. In tutto questo, Antonio e Nica cercheranno di stare vicini a Manuel, mentre Petra chiederà espressamente a Maria di tornare a lavorare altrimenti la licenzierà. Lorenzo, invece, accuserà Curro di non avere pulito bene i suoi stivali, ma l'ex baronetto chiederà ai domestici se ha svolto realmente un pessimo servizio.

Intanto Leocadia informerà Petra che resterà a palazzo e che ha una lettera della servitù, con la quale la potrà controllare a proprio piacimento.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Curro ha perso il titolo del barone e dopo essere andato via dalla tenuta per un breve periodo, ha fatto ritorno come valletto. Leocadia però non ha tollerato che Alonso è andato contro un ordine del Re e ha minacciato di lasciare il marchesato.

Romulo, invece, ha fatto presente a Ricardo che Santos è certo che presto tornerà con Ana, mentre Samuel ha riferito a Maria che Adriano è tornato nel paese.