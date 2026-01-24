Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 rivelano che Emre e Kismet inizieranno una storia d'amore segreta. La sorellastra di Kismet informerà il proprietario della caffetteria che il suo vero figlio è stato scambiato alla nascita con Arda dopo aver parlato con Ceyda.

Emre e Ceyda non sono i genitori di Arda

Emre deciderà di chiedere l'affido del piccolo Arda, sicuro che Gulten non possa più occuparsi di lui a causa della sue condizioni di salute. L'uomo si sottoporrà al test del dna per vetrificare la paternità del bambino ma i risultati daranno esito negativo.

Emre accuserà Ceyda di averlo preso in giro e per questo non vorrà più avere rapporti con lei. La cantante non capirà per quale motivo l'esame ha dato tale risposta e per questa ragione chiederà alla dottoressa Jale di eseguire altre indagini. La parente di Hatice scoprirà che il bambino non è figlio né di Ceyda né di Emre, ipotizzando che sia stato scambiato al momento della nascita. La cantante preferirà tenere il segreto per sé, temendo che Arda possa finire in una famiglia incapace di amarlo.

Kismet inizia una storia con Emre

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda sentirà l'esigenza di scoprire l'identità del suo vero figlio e per questo pregherà Arif di chiedere a Kismet di aiutarla nella ricerca.

Nel frattempo, l'avvocatessa inizierà una relazione segreta con Emre. La donna racconterà al proprietario della caffetteria che il figlio che aveva avuto da Ceyda è stato scambiato alla nascita con Arda. L'uomo correrà a Tarlabasi in cerca di una spiegazione, annunciando a Ceyfa di aver intenzione di scoprire che fine abbia fatto il loro vero figlio. La cantante si scaglierà come una furia contro Arif, ritenendolo colpevole di aver spifferato tutto quanto a Emre.

Bahar ha rifiutato di dare ospitalità a Sirin

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Sirin è andata via di casa dopo aver sentito Enver lamentarsi del suo comportamento intollerabile con Hatice.

La ragazza ha provato a cercare ospitalità da Suat che l'ha respinta, dicendole di non poterla più aiutare per rispetto a Piril. Sirin ha quindi raggiunto Bahar ma anche lei ha rifiutato di darle ospitalità, memore di tutti gli scontri avvenuti in passato. La giovane ha recitato la parte della donna abusata ed ha chiesto aiuto ad Emre, che rimasto colpito dalla storia le ha dato una mano. L'uomo ha poi intrapreso un viaggio per riportare Arda dalla donna insieme a Sirin.

Bahar, invece, ha scoperto che il cavalluccio che cercava Doruk era stato distrutto da Arif in un momento di rabbia.