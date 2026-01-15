Negli episodi conclusivi della terza stagione de La forza di una donna, si assisterà all’ennesimo scontro tra le due sorellastre Bahar e Sirin. Ceyda invece, scoprirà che sia lei e Emre non sono i genitori del piccolo Arda.

Enver distrugge la sua casa con un incendio

A seguito della morte della moglie Hatice, rimasta vittima di un grave incidente stradale insieme a Sarp, Bahar e Arif, Enver entrerà in crisi. Un giorno, l’anziano uomo ridurrà la sua casa in cenere, e riuscirà a scampare alla morte per un pelo.

In particolare, Enver preparerà una cena a lume di candela, con la convinzione di trascorrere una serata con la defunta moglie Hatice.

In preda alle allucinazioni, e a causa della sua disattenzione, l’uomo finirà per scatenare un incendio, sconvolgendo tutti, soprattutto la figlia Sirin.

Sirin mette al corrente Nisan e Doruk dell’arresto di Arif

A proposito di Sirin, farà sapere a Nisan e Doruk che l’automobile incidentata in cui si trovava il loro defunto padre Sarp era guidata da Arif. La giovane complicherà la situazione, quando Arif finirà in prigione con l’accusa di omicidio stradale, per aver attraversato la strada con il semaforo rosso il giorno dell’incidente. Sirin non perderà tempo, per mettere al corrente Nisan e Doruk dell’arresto di Arif.

Ben presto, Bahar si scaglierà furiosamente contro la sorellastra Sirin, per aver manipolato i suoi figli contro Arif.

Ceyda e Emre non sono i genitori del piccolo Arda, Sirin ossessionata da Arif

Spazio anche a Ceyda, la quale rimarrà scioccata appena il test di paternità di Emre risulterà negativo. A quel punto, con l’aiuto di Bahar, la donna si sottoporrà a un test del DNA e apprenderà dalla dottoressa Jale che in realtà Arda non è nemmeno suo figlio.

Infine, appena Kismet lo farà tornare in libertà, Arif lavorerà al bar di Emre come manager, scatenando la furia di Sirin. Dalle anticipazioni turche, si evince che quest’ultima, inizierà a essere ossessionata da Arif.

Riepilogo: Emre ha reclamato il suo ruolo di padre

Di recente, dopo aver scoperto di essere il padre di Arda, figlio di Ceyda, Emre ha trovato il coraggio di presentarsi da Gulten, la madre della sua ex. L’uomo ha reclamato il suo ruolo di padre, visto che ha bussato alla porta dell’anziana donna e le ha svelato il suo legame di parentela con il nipote.