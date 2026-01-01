Sarp farà una sorpresa a Doruk e Nisan portandoli nella nuova casa nella puntata de La forza di una donna di martedì 6 gennaio: i bambini saranno entusiasti nello scoprire che il papà abiterà al piano di sopra.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp traslocherà di nascosto e di notte, stando attendo a non farsi vedere da Bahar e Arif. L'indomani, quando tutto verrà a galla, i bambini faranno i salti di gioia, ma Bahar sarà arrabbiata e delusa dall'ennesimo inganno di suo marito.

L'ultimo confronto di Bahar e Sarp a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar avrà un confronto con Sirin e suo marito che risulterà molto deludente.

"Non ti credo", dirà a Sarp quando lui risponderà in modo impacciato alle domande sulla presunta relazione con Sirin. Bahar sarà ormai decisa a chiudere definitivamente con lui e gli chiederà di non insistere più, perché vuole tutelare la serenità dei bambini. Sarp si dirà d'accordo con Bahar, ma in realtà tramerà alle sue spalle appena accompagneranno Doruk e Nisan a scuola. L'uomo incontrerà Yusuf e firmerà il contratto d'affitto con lui, pronto a trasferirsi al piano di sopra a Bahar sperando in un ritorno con lei. Sarp starà molto attento a non farsi vedere, indosserà un cappellino e andrà al nuovo appartamento durante la notte, per portare a termine i lavori di ristrutturazione e il trasloco.

Nel frattempo, continuerà a raccontare a sua moglie di aver trovato una casa, evitando di dirle con precisione dove.

La grande delusione di Bahar alla vista di Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 6 gennaio, Sarp si trasferirà di nascosto al nuovo appartamento. Bahar e Ceyda vedranno movimenti dalla finestra, ma non riusciranno a capire che si tratta di lui. Arif andrà a dare un'occhiata ma Sarp riuscirà a non farsi vedere nascondendosi dietro una porta. L'uomo passerà la notte a tinteggiare e sistemare le ultime cose per accogliere al meglio Doruk e Nisan. L'indomani, Sarp andrà a prendere i bambini per portarli a scuola, ma prima farà loro una sorpresa portandoli alla nuova casa.

Quando vedranno che il loro papà abiterà al piano di sopra, Doruk e Nisan saranno al settimo cielo. I bambini ispezioneranno la casa con curiosità ed entusiasmo e si affacceranno alla finestra con Sarp per farsi vedere da Bahar. Quest'ultima resterà senza parole e incasserà il colpo basso di suo marito con rabbia e amarezza.

Bahar è tornata da poco a Tarlabasi

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar e Sarp hanno trascorso qualche giorno a casa di Enver e Hatice. La convivenza non è servita a farli riavvicinare, anche se lui ha provato più volte a tornare con sua moglie. Bahar non ha voluto saperne e ha chiesto a Sarp di accettare la separazione e trasferirsi altrove. Lui ha chiesto a Munir di mediare per lui con Arif e Yusuf per ottenere la casa sopra a quella di Bahar, mettendo da parte i bisogni di sua moglie. Bahar e i figli sono tornati da pochissimo alla loro vecchia casa e sono stati accolti con gioia da Ceyda, ma l'amara sorpresa di Sarp rovinerà tutto.