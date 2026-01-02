Sarp si divertirà a provocare Arif dopo aver affittato con l'inganno uno dei suoi appartamenti nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 7 gennaio: "Ti siederai qui e ci guarderai essere felici", gli dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif sarà furioso con Yusuf per aver firmato il contratto con Sarp, convinto che l'uomo abbia agito solo per denaro. Nel frattempo, Bahar e Hatice saranno bersaglio di Feride, la madre di Emre, pronta a cacciarle dal locale.

Ennesima delusione per Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp farà una sorpresa ai suoi figli con la nuova casa.

I bambini saranno entusiasti di vivere al piano di sotto del loro papà, ma quando Bahar e Arif verranno a saperlo la reazione non sarà delle migliori. La donna avrà una crisi di pianto e si sentirà poco rispettata da Sarp, al quale dirà apertamente di essere stato scorretto. Arif, invece, andrà si tutte le furie con Yusuf, colpevole di avermi firmato il contratto con Sarp a causa della sua avidità. A nulla, però, serviranno le reazioni dei due protagonisti: Sarp sarà al sicuro con i documenti firmati e saprà bene che nessuno potrà mandarlo via da quella casa. L'uomo accompagnerà i suoi figli a scuola con una certa soddisfazione e quando tornerà a casa affronterà anche Arif con disprezzo. Sarp si divertirà a provocare il suo rivale: "Ti siederai qui e ci guarderai essere felici", dirà.

Emre deciso a proseguire la sua vita come prima

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 7 gennaio, Emre confiderà a Hatice e Bahar che non vuole occuparsi di Arda. L'uomo spiegherà che ha intenzione di continuare a comportarsi come se non avesse saputo di avere un figlio. A complicare le cose arriverà la madre di Emre che, furiosa dopo aver saputo da Idil che suo figlio è padre, andrà al locale. In quel momento, il proprietario non sarà presente, ma la signora Feride non avrà bisogno di suo figlio per raggiungere il suo scopo. La donna inizierà ad inveire contro Bahar e Hatice, licenziandole in malo modo. Feride insinuerà che le due donne fossero complici di Ceyda per chissà quale piano contro Emre.

Sconfitte, Bahar e Hatice torneranno a casa da Enver.

Emre ha appena saputo di aver avuto un figlio da Ceyda

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Hatice ha mandato Idil via di casa dopo aver saputo che era stata lei a parlare con Sirin del figlio di Emre e Ceyda. La ragazza è tornata da suo cugino e gli ha confidato che Hatice l'ha cacciata perché aveva sentito qualcosa che non doveva e che riguarda lui e Ceyda. L'uomo ha fatto mente locale e ha capito subito che poteva trattarsi di Arda. Emre è corso da Hatice e ha parlato malissimo di Ceyda, tanto che Enver lo ha invitato ad andare via e parlare direttamente con lei. Il chiarimento tra i due ex, però, è stato disastroso. Emre ha accusato Ceyda di aver complottato contro di lui, forse con lo scopo di sposarlo e estorcergli del denaro. La donna si è sentita profondamente ferita.