Arif vedrà Sarp prendere la mano di Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna e gli crollerà il mondo addosso: l'uomo scoppierà a piangere disperatamente.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif andrà in stanza da Bahar per parlarle dell'incidente e Sarp coglierà l'occasione per prendere la mano a sua moglie e dimostrare che sono tornati insieme.

La guerra tra Arif e Sarp ne La forza di una donna

Il pessimo rapporto tra Arif e Sarp non è un segreto per nessuno: già nelle puntate de La forza di una donna in onda i due uomini si contendono l'amore di Bahar.

Sarp si diverte a provocare il suo nemico, certo che prima o poi riavrà la sua famiglia, ma Bahar non approva il suo comportamento. La donna, esasperata da questa guerra, ha deciso di chiudere sia con Sarp che con Arif. Qualcosa, però, nelle prossime puntate, stravolgerà la vita di tutti: Hatice morirà in un incidente stradale a alla guida dell'auto ci sarà Arif. In ospedale finiranno anche Bahar e Sarp che erano in macchina nel momento dell'accaduto, ma loro riusciranno a cavarsela. Essendo alla guida dell'auto, Arif rischierà grosso, soprattutto se qualcuno deciderà di fargli causa. L'altra persona coinvolta nell'incidente, Fazilet, comunicherà a Kismet che non vuole sporgere denuncia. L'avvocato, a quel punto, andrà da Bahar per chiederle di non mettere nei guai suo fratello.

Quando Arif verrà a sapere dell'iniziativa di sua sorella andrà su tutte le furie e correrà in stanza da Bahar per chiederle di denunciarlo. La scena che l'uomo vedrà gli farà crollare il mondo addosso.

L'incubo più temuto da Arif si avvererà

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif vedrà Bahar e Sarp mano nella mano, parlare dei progetti futuri. Per lui sarà un dolore grande, ma riuscirà a mantenere la calma e chiedere alla donna di fargli causa perché vuole pagare per l'incidente. Sarp, vedendo Arif in difficoltà, prenderà ancora la mano di Bahar e a quel punto l'uomo non ne potrà più. Arif andrà via in pessimo stato e, scostando Kismet, si chiuderà nella sua camera e scoppierà in un pianto disperato. Arif sfogherà tutto il suo dolore in solitudine, mentre Bahar accoglierà Enver e Sirin nella sua stanza, pronta a ricominciare con la sua famiglia unita.