Oggi, lunedì 5 gennaio, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, la prima del 2026. Al termine delle riprese Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i personaggi più amati dal pubblico: Cristiana Anania, invece, ha annunciato che la prossima settimana sceglierà uno tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

La fine del percorso di Cristiana

Il 5 gennaio gli studi di Uomini e donne hanno riaperto i battenti dopo le vacanze di Natale: è durato circa tre settimane, infatti, il periodo di pausa che il format si è concesso tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Gli spoiler che sono trapelati al termine della registrazione odierna, dunque, svelano che in studio sono state mostrate le esterne che Cristiana ha fatto con i suoi corteggiatori durante le feste: Federico le ha detto che è pronto a lasciare il programma insieme, Ernesto ha confermato di essersi innamorato di lei.

Nel corso della puntata, la tronista ha annunciato che la prossima settimana farà la sua scelta: la 22enne si sente pronta a concludere il proprio percorso dichiarandosi ad uno dei suoi due pretendenti.

Le tensioni prima delle feste

Le registrazioni di Uomini e donne del 5 e 6 gennaio saranno le prime del 2026 e serviranno soprattutto per fare il punto su quello che è successo a dame, cavalieri e tronisti durante le feste.

Verso la metà di dicembre (quando ci sono state le ultime riprese prima dello stop), infatti, molti componenti del cast hanno vissuto momenti di tensione: Gemma, per esempio, non ha nascosto la sua delusione per il "no" di Mario a riallacciare una frequentazione, l'ennesimo da quando si sono conosciuti davanti alle telecamere.

I ragazzi del trono Classico, invece, hanno discusso animatamente con i loro pretendenti: Cristiana si è scontrata sia con Federico che con Ernesto, Sara ha avuto da ridire con Marco e Jakub.

Solamente Ciro ha chiuso il 2025 con serenità: il percorso di Solimeno alla ricerca dell'anima gemella, infatti, deve ancora ingranare e forse comincerà a farlo ora che Flavio ha scelto e ci sarà più tempo per commentare le sue esterne.

Quando va in onda la scelta di Flavio a Uomini e donne

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è cominciata a settembre, ma solamente a metà dicembre c'è stata la prima scelta.

Circa tre settimane fa, infatti, Flavio ha partecipato alla registrazione che ha chiuso il suo percorso nel dating-show: le anticipazioni del web svelano che il ragazzo ha avuto il lieto fine, infatti la corteggiatrice Nicole gli ha detto di "sì" e insieme sono andati via dal programma.

La nuova coppia, però, non potrà mostrarsi né sui social né per strada finché non andrà in onda la puntata in cui c'è stato il fidanzamento.

Si dice che la scelta di Flavio dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.