Bahar apprenderà per telefono che Yeliz è deceduta nelle prossime puntate de La forza di una donna e crollerà nella disperazione dopo aver fatto uscire i bambini dalla stanza.

Le anticipazioni rivelano che a dare la notizia a Bahar sarà il datore di lavoro di Ceyda, per caso. La donna scoppierà in lacrime e telefonerà ad Arif che le confermerà tutto. "Portami via da qui", implorerà Bahar, e Arif le chiederà di mandargli la posizione, pronto ad andare da lei.

Doruk e Nisan vedranno la foto di Yeliz in tv

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita di Bahar e i bambini sarà stravolta con il ritorno di Sarp.

Quest'ultimo, infatti, prenderà moglie e figli per portarli in uno chalet isolato da tutti, sperando di sfuggire agli uomini di Nezir. Nisan e Doruk in un primo momento saranno felici di rivedere i loro genitori di nuovo insieme, ma presto il sogno lascerà spazio alla tensione e alla paura. Bahar e Sarp faranno di tutto per proteggere i loro figli e fingeranno di non avere problemi, ma sarà impossibile tenerli a lungo all'oscuro di tutto. L'arrivo di Piril e i gemelli porterà ulteriori incomprensioni e la situazione diventerà invivibile per Bahar. Come se non bastasse, accadrà qualcosa che cambierà per sempre la sua considerazione di Sarp. Tutto avrà inizio quando Nisan e Doruk vedranno in giardino l'auto degli uomini di Sarp e vorranno salirci.

Ai piccoli sarà concesso di sedersi e provare la macchina che sarà dotata di due monitor con la tv. Ingenuamente, l'uomo di Sarp accenderà gli schermi e Doruk e Nisan vedranno un pezzo di tg in cui si parla della morte di Yeliz. Non ci sarà audio, quindi i bambini vedranno solo la foto della donna sullo sfondo del telegiornale, ma appena potranno lo diranno a Bahar. Quest'ultima sarà molto sorpresa, ma i bambini non avranno dubbi: "Era la zia Yeliz". La donna guarderà Sarp e si dirigerà verso la macchina, ma quando accenderà la tv sarà troppo tardi: in quel momento, infatti, trasmetteranno un programma di intrattenimento.

Sarp negherà a Bahar ogni contatto con l'esterno

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, dopo aver parlato con i suoi figli Bahar chiederà a Sarp di telefonare a Yeliz per assicurarsi che tutto vada bene.

L'uomo rifiuterà a sua moglie questa possibilità dicendole che potrebbero rintracciarli attraverso il telefono. Bahar non ne potrà più di vivere in una prigione, soprattutto con il pensiero che possa essere successo qualcosa di brutto a Yeliz. Doruk dirà a sua madre di aver visto dove Sarp nasconde il telefono e la donna non perderà questa occasione. Il primo numero che Bahar comporrà sarà quello di Yeliz, ma risulterà spento e per questo telefonerà a Ceyda. In quel momento la ragazza sarà con Hatice ed entrambe saranno felici di risentire Bahar che chiederà subito di Yeliz. La batteria, però, crollerà ed impedirà di continuare la telefonata. Ceyda salverà il numero della sua amica e tornerà al lavoro.

Ci vorrà ancora qualche giorno affinché Doruk riesca a rubare il caricabatterie, ma alla fine il bambino ci riuscirà e sua madre potrà telefonare a Ceyda. Quest'ultima, proprio in quel momento, lascerà la cucina per andare in farmacia dopo un taglio alla mano. Risponderà il suo datore di lavoro che le darà le sue condoglianze e Bahar capirà immediatamente: "È Yeliz, vero?", chiederà all'uomo che si renderà conto troppo tardi del suo errore. La donna scoppierà in un pianto disperato e il suo dolore sarà così forte che farà uscire i bambini per sfogarsi nella sua solitudine. Appena riuscirà a calmarsi un po', Bahar telefonerà ad Arif che le confermerà la brutta notizia e piangerà insieme a lei: "Per favore portami via da qui", dirà la donna in lacrime.

Arif non si tirerà indietro e le chiederà di mandargli la posizione.

Yeliz e Bahar: amiche inseparabili da anni

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha appena saputo che Sarp è vivo, perché è stato lui stesso a bussare alla sua porta. Dopo l'incontro, la donna ha parlato con Enver e gli altri e ha capito che loro sapevano che Sarp non era morto, ma glielo hanno tenuto nascosto per la malattia. Bahar è stata molto dura con i suoi: "Non vi perdono", ha detto chiedendo loro di uscire dalla sua vita. L'affetto che lega Bahar a Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz, però, non permetterà di stare lontani a lungo. Yeliz è la migliore amica di Bahar sin da quando lei era felice con Sarp, quindi sapere di averla persa per sempre sarà una ferita insanabile per il cuore della protagonista.