Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ceyda farà una scoperta sconvolgente su Arda dopo aver effettuato un test del Dna. La donna scoprirà che il bambino non è veramente suo figlio e che quello vero è stato scambiato alla nascita.

Emre scopre di non essere il padre di Arda

Emre deciderà di assumersi tutte le responsabilità sul piccolo Arda. Il proprietario della caffetteria si rivolgerà alle migliori scuole per risolvere i problemi di natura psicologica del bambino. Emre dovrà dimostrare di essere il padre del minore, innescando una battaglia per l'affidamento contro Gulten.

L'uomo eseguirà un test del Dna, scoprendo con rammarico di non essere il padre biologico di Arda. Emre inviterà Ceyda ad uscire dalla sua vita, sospettando di essere stato preso in giro sulla paternità del bambino. La donna respingerà ogni accusa, dicendogli di essere sicura della sua paternità ma l'uomo non vorrà sentir ragioni.

Ceyda apprende che il suo vero bambino è stato scambiato alla nascita

Le anticipazioni rivelano che Ceyda dovrà prendersi cura di suo figlio poiché Gulten verrà ricoverata per un ictus. Bahar, a questo punto, consiglierà alla sua migliore amica di eseguire un nuovo test, procurandosi un campione di Dna di Emre per dimostrargli che aveva ragione. La protagonista e Ceyda si rivolgeranno alla dottoressa Jale, che eseguirà l'esame nella massima riservatezza.

In questo modo, la donna scoprirà che Arda non è suo figlio, tanto da essere stato scambiato alla nascita con un altro bambino. Ceyda rimarrà destabilizzata dall'incredibile notizia capace di rimescolare tutte le carte in tavola. La donna non vorrà fare ulteriori esami per scoprire la vera paternità e non vorrà nemmeno parlare della questione con Emre.

Bahar è apparsa sconvolta dall'arrivo di Nezir alla festa di circoncisione di Doruk

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a metà gennaio su Rete 4, Sirin ha consegnato personalmente l'invito a Nezir che Doruk aveva disegnato per lui. Sarp, invece, è finito in carcere prima dell'inizio della festa di circoncisione del secondogenito.

Bahar, intanto, è apparsa sconvolta dalla presenza di Nezir tra gli invitati al party. La protagonista ha poi iniziato a fare alcune domande dopo aver spiato una conversazione tra Sirin e Piril che parlavano in modo criptico di alcune foto particolari. Ender è dovuto intervenire per sedare gli animi inferociti, spiegando alla nuora che si trattava di scatti compromettenti ma falsi. Bahar non ha creduto alle parole del sarto, mettendo tutto in discussione.