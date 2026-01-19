Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit che verranno trasmesse su Canale 5 nei prossimi mesi, si assisterà all’ingresso di Nadir Kilic (Hakan Karahan), un ex socio d’affari di Halit Argun (Talat Bulut), deciso a portare avanti la sua spietata vendetta. Il new entry, per raggiungere il suo obiettivo, stringerà un’alleanza anche con Ender Celebi (Sevval Sam).

Nadir ordina a Sahika di lasciare Istanbul, Ender, Yildiz, Halit e Aysel vengono avvelenati

Nella terza stagione, Sahika (Nesrin Cavadzade) eseguirà ogni ordine del suo misterioso complice Nadir, il quale si rivelerà essere il vecchio socio di Halit.

Dopo non essere riuscita a diventare la nuova signora Argun, a causa del ritorno di Yildiz (Eda Ece), Sahika sarà costretta a lasciare Istanbul su richiesta di Nadir.

Prima di far perdere le sue tracce, Sahika avvelenerà Halit, Yildiz, Ender e la domestica Aysel (Vildan Vatansever), ma per fortuna riusciranno a sopravvivere, grazie all’intervento di Leyla. A quel punto, proprio mentre i sospetti su quanto accaduto si concentreranno su Sahika, Nadir farà visita in ospedale ad Halit, il quale chiederà al suo avvocato di avviare delle indagini sul suo vecchio amico per scoprire se è stato scagionato.

Halit non è contento del ritorno del suo ex socio Nadir

Poco dopo, i telespettatori scopriranno, che anni prima, Nadir fu denunciato da Halit con l’accusa di essere coinvolto con degli affari illegali.

Dopo essersi servito dell’aiuto di Sahika, Nadir farà la conoscenza di Yildiz e di Ender ed eviterà che Erim (İlber Uygar Kaboğlu), il figlio minore di Halit, venga investito da un motorino.

Ben presto, Nadir convincerà Ender ad allearsi con lui, e le chiederà di fare le sue veci alla Argun Holding. La reazione di Halit non si farà di certo attendere, visto che non sarà affatto contento del ritorno di Nadir.

Riepilogo sull’ingresso di Sahika

Negli episodi recenti, è entrata in scena Sahika, la sorella di Kaya, e sin da subito si è notata la sua rivalità con Ender. Inoltre, la donna ha fatto di tutto per attirare l'attenzione di Yigit (Dogac Yildiz), al quale ha lasciato una lettera, per invitarlo a incontrarla fuori dal lavoro.