Nelle puntate finali della terza stagione de La forza di una donna, Sirin Sarikadi continuerà a odiare la sorellastra Bahar Cesmeli, dopo la morte della madre Hatice e aver rischiato di perdere il padre Enver a causa di un incendio.

Enver non riesce a perdonare la figlia dopo la perdita della moglie

Dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale, insieme alla figlia Bahar, Arif e Sarp, Hatice perderà la vita in ospedale a causa di un infarto, mentre si troverà in terapia intensiva. Poco dopo, Sirin manometterà la flebo che teneva in vita il cognato Sarp, il quale esalerà l’ultimo respiro, lasciando la moglie Bahar nello sconforto totale, proprio ora che aveva deciso di dare una possibilità al loro matrimonio.

Enver invece, non accetterà la morte della moglie Hatice, visto che sarà convinto di vederla viva e vegeta. Inoltre, l’uomo non riuscirà ancora a perdonare la figlia Sirin, per tutte le cattiverie fatte alla sorellastra Bahar.

La casa di Enver e Sirin distrutta da un incendio

Una sera, invece di andare a mangiare con Sirin e Bahar, Enver rimarrà a casa da solo e preparerà una cena per la defunta moglie Hatice. Dopo aver acceso delle candele, l’anziano uomo si renderà conto che in realtà la sua amata è soltanto frutto della sua immaginazione. Dopo essersi lasciato andare a un pianto disperato, Enver si addormenterà sul divano, proprio quando una candela accesa cadrà sulla tovaglia, scatenando un terribile incendio.

Dopo aver distrutto la sua casa, e essere sopravvissuto grazie all’intervento dei soccorsi, Enver verrà accolto dalla figliastra Bahar insieme a Sirin. Il giorno seguente, Enver si trasferirà in maniera momentanea nell’appartamento situato sopra quello di Bahar, che aveva preso in affitto il defunto Sarp. Nel contempo, non contenta della decisione del padre, Sirin sarà ancora determinata a vendicarsi di Bahar.

Riepilogo: Sirin ha minacciato di farla finita

Di recente, poco prima della festa di circoncisione del nipote Doruk, Sirin ha minacciato di farla finita, per non essersi sentita benvenuta in casa. Con il suo gesto, la giovane ha costretto il padre Enver a fare un passo indietro, per averla fatta rimanere all’evento.