Sirin turberà Doruk e Nisan nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Arif ha fatto fuori vostro padre Sarp", dirà prima di addormentarsi con loro.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin dirà ai suoi nipoti che Arif non è stato in vacanza, ma in prigione. I bambini prometteranno alla zia che questo sarà il loro segreto.

Nuovo inizio a La forza di una donna per Bahar e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo la morte di Hatice, Emre e Bahar staranno accanto a Sirin per evitare che crolli. Sapendo bene che la ragazza ha dei problemi mentali, i due non la lasceranno sola e Emre proporrà a Sirin di tornare a lavorare per lui al locale.

Anche il rapporto con Bahar sembrerà recuperato, tanto che al suo ritorno dal campeggio Sirin preferirà andare a stare da sua sorella. La ragazza prenderà dei regali per i bambini con il suo primo stipendio e dopo cena si fermerà a dormire da Bahar. Tutto sembrerà andare per il meglio, Sirin si metterà a letto con Doruk e Nisan che saranno molto felici di passare del tempo con lei. All'improvviso, però, la ragazza tornerà ad essere quella di sempre e non perderà occasione per seminare odio anche con i bambini. Doruk e Nisan racconteranno la loro giornata a Sirin con entusiasmo e, dopo aver detto che andranno ad una scuola privata, le racconteranno che finalmente Arif è tornato dalla sua vacanza.

La versione inquietante di Sirin turberà Doruk e Nisan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin deluderà Doruk e Nisan mettendoli di fronte alla dura realtà. "Arif non era in vacanza, ma in prigione", dirà la ragazza ai suoi nipoti, "Tutti vi hanno mentito". I bambini saranno molto stupiti e chiederanno a Sirin il motivo della sua condanna. "Arif è un assassino, ha ucciso lui vostro padre", dirà raccomandando ai bambini di non dire nulla a Bahar di quello che ha detto loro. Per Doruk e Nisan sarà una grande delusione e da quel momento in poi terranno Arif a debita distanza. Quando l'uomo andrà a bussare alla loro porta, Nisan gli chiuderà la porta in faccia senza spiegazioni e andrà a piangere tra le braccia di sua zia Sirin. Quest'ultima diventerà un punto di riferimento importante per Doruk e Nisan che ormai si fideranno solo di lei.