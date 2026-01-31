Armando Incarnato figura nella lista dei possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, anzi secondo Lorenzo Pugnaloni mancherebbe solo la firma sul contratto. Lo storico cavaliere di Uomini e donne potrebbe tornare in televisione dopo più di un anno d'assenza, e la sua amica Ida Platano potrebbe aver confermato le ultime indiscrezioni mettendo "mi piace" al post che l'esperto di gossip ha dedicato al futuro dell'imprenditore campano su Canale 5.

L'indiscrezione sul futuro in tv del cavaliere di Uomini e donne

Da alcuni giorni in rete circola l'elenco dei concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe scelto per la nuova edizione del GF Vip, ovviamente selezionati prima delle accuse di Fabrizio Corona e della sua autosospensione da Mediaset.

In questa lista figurano quattro protagonisti di Uomini e donne, dalla coppia formata da Gianmarco e Martina all'attuale tronista Sara, fino ad arrivare ad un discusso cavaliere del trono Over.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni in queste ore, Armando sarebbe ancora in lizza per un posto nel cast della prossima stagione del reality di Canale 5 e sarebbe l'unico degli ex del dating-show.

"Manca poco alla firma e poi Armando sarà un concorrente del GF Vip targato Ilary Blasi", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Il gesto di Ida che sembra una conferma

Lorenzo Pugnaloni è sembrato abbastanza certo del fatto che Armando parteciperà al GF Vip, e un'altra storica protagonista di Uomini e donne potrebbe avergli dato ragione con una semplice mossa social.

Tra i tanti like che ha ricevuto il post dell'esperto di gossip sul futuro del cavaliere, spicca quello di Ida Platano: la dama del trono Over, dunque, sembra aver avvalorato l'indiscrezione secondo la quale il suo amico Incarnato varcherà la soglia della porta rossa a metà marzo.

I commenti degli spettatori

Se Ida sembra entusiasta al pensiero che Armando andrà a vivere nella casa del GF Vip, sui social sono in molti ad avere il parere opposto.

"Ancora visibilità a quel cafone? Si salvi chi può", "E lui sarebbe un vip?", "Sono scioccata, a questo punto mettete dentro pure Ida e Riccardo", "Un motivo in più per non guardarlo", "Ha raggiunto il suo obiettivo", "Già immagino le sceneggiate che farà", "Che tristezza", "Di male in peggio", si legge su X in questi giorni.