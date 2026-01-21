Maria scriverà una lettera di dimissioni a Romulo nella puntata de La Promessa di mercoledì 28 gennaio, ma quando Lope la vedrà la strapperà.

Le anticipazioni rivelano che Maria deciderà di rivolgersi a Romulo spiegando con una lettera il suo grande dolore per Jana. La ragazza chiederà al maggiordomo di informare i colleghi della sua partenza. Lope, però, arriverà in tempo per impedire tutto.

Maria decisa a lasciare La Promessa con una lettera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Maria sarà ogni giorno più difficile. La ragazza non riuscirà proprio a superare la perdita di Jana e sul lavoro combinerà un guaio dietro l'altro.

Maria confiderà a don Samuel la sua intenzione di lasciare il palazzo, anche perché in quel posto tutto le ricorda Jana. Il parroco proverà a far ragionare la cameriera spiegando che ci vuole tempo ed è troppo presto per arrendersi. Maria si rimetterà al lavoro ma neanche la vicinanza di Curro la aiuterà. Quando arriverà la sera, Maria andrà in cucina e in lacrime scriverà la sua lettera di dimissioni per Romulo. "La morte di Jana mi ha trascinata in un pozzo di oscurità da cui mi è impossibile risalire", scriverà spiegando la sua grande difficoltà nello svolgere il suo lavoro come dovrebbe. "Ho deciso di andare via", spiegherà Maria, "Perché questo palazzo merita di più".

L'intervento di Lope sarà fondamentale per Maria

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 28 gennaio, Maria terminerà la lettera per Romulo con una richiesta: parlare con i suoi colleghi. "Io non riesco a spiegarmi", scriverà la ragazza singhiozzando. In quel momento arriverà Lope che chiederà alla sua collega cosa stia scrivendo. Maria esiterà, ma poi gli rivelerà che si tratta di una lettera di dimissioni e gliela porgerà. Il cuoco prenderà il foglio e lo strapperà senza neanche leggerlo: "Vuoi lasciare noi che ti vogliamo tanto bene", dirà. Lope sarà amorevolmente severo con Maria e le impedirà di licenziarsi. Il cuoco spiegherà che lei è fondamentale per la servitù e che per tutti loro non è possibile rinunciarvi. Maria si renderà conto di avere molti amici e anche se il dolore per Jana continuerà a tormentarla rinuncerà ad andare via.