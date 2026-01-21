Urban Vision Group ha reso omaggio a Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni, con una campagna visiva diffusa sui maxi‑led di Roma e Milano. L’iniziativa, attivata nei giorni di commemorazione e fino alla data dei funerali, prevede la proiezione di un ritratto dello stilista in un gesto di saluto, accompagnato da un “Grazie” nel rosso simbolo della maison, trasformando gli spazi urbani in luoghi di memoria e riflessione.

Un omaggio visivo per Valentino Garavani

La campagna è stata lanciata subito dopo la notizia della scomparsa di Valentino.

Il ritratto, scelto per la sua forza evocativa, è stato diffuso sui maxi‑led gestiti da Urban Vision Group nelle principali città italiane. L’uso del rosso, colore iconico del brand, rafforza il legame tra l’immagine e l’identità della maison.

La commemorazione e i funerali

L’omaggio è stato attivato nei giorni di commemorazione e proseguirà fino alla data dei funerali, fissati per il 23 gennaio a Roma. L’iniziativa si inserisce in un contesto di celebrazione pubblica della figura di Valentino, offrendo alla collettività uno spazio visivo condiviso per ricordarlo.

Chi era Valentino Garavani

Valentino Garavani è stato uno dei più influenti stilisti italiani del Novecento. Nato nel 1932, ha fondato la maison Valentino a Roma nel 1960 insieme a Giancarlo Giammetti.

Il marchio è diventato celebre a livello internazionale per l’eleganza e l’alta moda. Dal 2024 la direzione creativa è affidata ad Alessandro Michele, mentre dal 2025 l’amministratore delegato è Riccardo Bellini.

La campagna di Urban Vision si inserisce in una tradizione di iniziative che uniscono moda, cultura e comunicazione urbana, trasformando la città in palcoscenico per omaggi e messaggi collettivi.